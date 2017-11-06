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Игорь Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА
Матч 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2) стал для стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева 383-м в чемпионатах страны.
Матч 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2) стал для стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева 383-м в чемпионатах страны.
Это новый клубный рекорд по количеству матчей в чемпионатах страны.
Ранее рекорд принадлежал Владимиру Федотову, выступавшему за команду с 1961 по 1975 годы.
|Локомотив М
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2:2
Первый тайм: 1:2
|ЦСКА
|Юрий Семин
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)