Поддубский остаётся: домашнее поражение СКА огорчило руководство клуба
Дальневосточники не сумели удержать ничейный результат.
Дальневосточники не сумели удержать ничейный результат.
Алексей Поддубский останется на посту главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск» после домашнего поражения от ««Арсенала». Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», дальневосточники не сумели удержать ничейный результат, принимая туляков.
«У меня лично нет разочарования в работе Алексея Николаевича Поддубского и тренерского штаба команды. Да, очень неприятны последние результаты команды, но в течение почти всего первого круга мы шли на последнем месте. Поражения неприятны, но это футбол. И, на мой взгляд,
Он также высказался о «невнятной» игре хабаровчан в первом тайме, добавив, что в руководстве команды «все очень расстроены», но отметил, что после перерыва у «армейцев» было много возможностей для взятия ворот. СКА действительно сыграл невнятно, позволяя гостям из Тулы раз за разом атаковать ворота Александра Довбни.
«Арсенал» вышел вперёд уже на пятой минуте: Эвас Кангва, оказавшись один на один с голкипером «армейцев», спокойно его обыграл."Много ошибок в обороне,
В перерыве руководство хабаровского клуба настроило хозяев поля на нужный лад: действия хабаровчан стали более слаженными, атаки на ворота «Арсенала» возникали чаще. По ним били и Федотов, и Мирослав Маркович, но безуспешно. Зато Лука Джорджевич помог своей команде улучшить результат, ещё раз заставив Александра Довбню вынимать мяч из сетки.
До конца матча оставалось пять минут. Хабаровский СКА остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Следующий матч дальневосточники проведут против одного из лидеров соревнования — примут московский ЦСКА в краевом центре.