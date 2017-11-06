Поддубский остаётся: домашнее поражение СКА огорчило руководство клуба

Алексей Поддубский останется на посту главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск» после домашнего поражения от ««Арсенала». Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», дальневосточники не сумели удержать ничейный результат, принимая туляков.

«У меня лично нет разочарования в работе Алексея Николаевича Поддубского и тренерского штаба команды. Да, очень неприятны последние результаты команды, но в течение почти всего первого круга мы шли на последнем месте. Поражения неприятны, но это футбол. И, на мой взгляд, каких-то причин для того, чтобы сейчас рубить с плеча, нет. Это моя точка зрения — как генерального директора клуба», — рассказал генеральный директор СКА Олег Флегонтов агентству «Р-Спорт».

Он также высказался о «невнятной» игре хабаровчан в первом тайме, добавив, что в руководстве команды «все очень расстроены», но отметил, что после перерыва у «армейцев» было много возможностей для взятия ворот. СКА действительно сыграл невнятно, позволяя гостям из Тулы раз за разом атаковать ворота Александра Довбни.

«Арсенал» вышел вперёд уже на пятой минуте: Эвас Кангва, оказавшись один на один с голкипером «армейцев», спокойно его обыграл."Много ошибок в обороне, из-за которых пропустили быстрый гол, — признал после матча Алексей Поддубский. Гости продолжали прессинговать, но под конец тайма допустили ошибку, которой воспользовались игроки СКА. Виталий Федотов замкнул передачу Константина Савичева, и трибуны снова получили право надеяться на домашнюю ничью. На газоне стадиона имени Ленина «армейцы» проигрывают редко.

В перерыве руководство хабаровского клуба настроило хозяев поля на нужный лад: действия хабаровчан стали более слаженными, атаки на ворота «Арсенала» возникали чаще. По ним били и Федотов, и Мирослав Маркович, но безуспешно. Зато Лука Джорджевич помог своей команде улучшить результат, ещё раз заставив Александра Довбню вынимать мяч из сетки.

До конца матча оставалось пять минут. Хабаровский СКА остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.