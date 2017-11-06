«И еще. На Кокорине была красная карточка». Манчини и Бердыев о матче

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани

МАНЧИНИ ОБЕЩАЕТ МНОГО ГОЛОВ

— Довольны ли вы результатом? — вопрос итальянскому тренеру «Зенита».

— Последний матч мы сыграли три дня назадм (с «Русенборгом» в Тронхейме в Лиге Европы — 1:1. — Прим. «СЭ»). Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с 30-й минуты доминировали. У нас есть проблема: мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много.

И еще. В моменте с Кокориным была красная карточка. (Видимо, Манчини имеет ввиду нарушение Граната в центре поля на 24-й минуте, за которое защитник «Рубина» получил предупреждение. — Прим. «СЭ»).

БЕРДЫЕВ РУГАЛ НЕ КАМБОЛОВА, А ВРАЧА

— Есть удовлетворение от игры за исключением концовок таймов, — заметил главный тренер «Рубина». — Тот принцип игры, который мы избрали — энергозатратный. Замены «Зенита» усилили игру.

— Показалось, что вы очень сильно ругались на Камболова…

— Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время «Зенит» и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.

— Не кажется ли вам, что замена Азмуна была запоздалой?

— Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.

— Потеря Камболова была существенной?

— Да. Тройка Оздоев, М'Вила и Камболов очень «объемная». С выходом Цакташа мы потеряли в перестроениях, и соперник этим пользовался.

— Могут ли Жемалетдинов и Азмун играть вместе?