«И еще. На Кокорине была красная карточка». Манчини и Бердыев о матче
Главные тренеры «Зенита» и «Рубина» Роберто Манчини и Курбан Бердыев — об игре в Казани.
Главные тренеры «Зенита» и «Рубина» Роберто Манчини и Курбан Бердыев — об игре в Казани.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани
МАНЧИНИ ОБЕЩАЕТ МНОГО ГОЛОВ
— Довольны ли вы результатом? — вопрос итальянскому тренеру «Зенита».
— Последний матч мы сыграли три дня назадм (с «Русенборгом» в Тронхейме в Лиге Европы — 1:1. — Прим. «СЭ»). Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с 30-й минуты доминировали. У нас есть проблема: мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много.
И еще. В моменте с Кокориным была красная карточка. (Видимо, Манчини имеет ввиду нарушение Граната в центре поля на 24-й минуте, за которое защитник «Рубина» получил предупреждение. — Прим. «СЭ»).
БЕРДЫЕВ РУГАЛ НЕ КАМБОЛОВА, А ВРАЧА
— Есть удовлетворение от игры за исключением концовок таймов, — заметил главный тренер «Рубина». — Тот принцип игры, который мы избрали — энергозатратный. Замены «Зенита» усилили игру.
— Показалось, что вы очень сильно ругались на Камболова…
— Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время «Зенит» и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.
— Не кажется ли вам, что замена Азмуна была запоздалой?
— Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.
— Потеря Камболова была существенной?
— Да. Тройка Оздоев, М'Вила и Камболов очень «объемная». С выходом Цакташа мы потеряли в перестроениях, и соперник этим пользовался.
— Могут ли Жемалетдинов и Азмун играть вместе?
— Они могут играть вместе.
|Курбан Бердыев
|Роберто Манчини
|
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)