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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«И еще. На Кокорине была красная карточка». Манчини и Бердыев о матче

Главные тренеры «Зенита» и «Рубина» Роберто Манчини и Курбан Бердыев — об игре в Казани.

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани

МАНЧИНИ ОБЕЩАЕТ МНОГО ГОЛОВ

— Довольны ли вы результатом? — вопрос итальянскому тренеру «Зенита».

— Последний матч мы сыграли три дня назадм (с «Русенборгом» в Тронхейме в Лиге Европы — 1:1. — Прим. «СЭ»). Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с 30-й минуты доминировали. У нас есть проблема: мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много.

И еще. В моменте с Кокориным была красная карточка. (Видимо, Манчини имеет ввиду нарушение Граната в центре поля на 24-й минуте, за которое защитник «Рубина» получил предупреждение. — Прим. «СЭ»).

БЕРДЫЕВ РУГАЛ НЕ КАМБОЛОВА, А ВРАЧА

— Есть удовлетворение от игры за исключением концовок таймов, — заметил главный тренер «Рубина». — Тот принцип игры, который мы избрали — энергозатратный. Замены «Зенита» усилили игру.

— Показалось, что вы очень сильно ругались на Камболова…

— Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время «Зенит» и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.

— Не кажется ли вам, что замена Азмуна была запоздалой?

— Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.

— Потеря Камболова была существенной?

— Да. Тройка Оздоев, М'Вила и Камболов очень «объемная». С выходом Цакташа мы потеряли в перестроениях, и соперник этим пользовался.

— Могут ли Жемалетдинов и Азмун играть вместе?

— Они могут играть вместе.

Рубин 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.11.2017, 19:00 Зрители: 11007 основной раунд: 16-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Роберто Манчини
Составы
Сослан Джанаев 35
54′ Мориц Бауэр 23
Федор Кудряшов 30
Рагнар Сигурдссон 5
24′ Владимир Гранат 14
Егор Сорокин 80
61′ Янн М`Вила (к) 4
Магомед Оздоев 27
88′ Максим Канунников 9
Карадениз Гекдениз 61
75′ Рифат Жемалетдинов 96
90+5′ Сердар Азмун 33
81′ Руслан Камболов 88
Мийо Цакташ 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 90+5′
4 Доменико Кришито (к)
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес 72′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
23 Миха Мевля 67′
17 Олег Шатов
7 Дмитрий Полоз 56′
18 Юрий Жирков
8 Матиас Краневиттер 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 7
2 Угловые 4
25 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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