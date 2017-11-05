Массимо Каррера: После паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе

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Филипп ПАПЕНКОВ

из Тушина

— Все ли понравилось сегодня? — вопрос Каррере.

— Не понравилось только то, что пропустили гол. А потом мы играли в наш футбол, боролись. И мало что позволили сопернику. Я рад, как сегодня сыграли ребята.

— В премьер-лиге много команд, которые обороняются большими силами. Сегодня у «Спартака» получалось вскрывать такую защиту лучше, чем в предыдущие разы. За счет чего?

— За счет того, что после пропущенных мячей «Уфа» вынуждены была идти в атаку.

— Почему заменили Глушакова? Травмы нет?

— Он немного приболел до матча, и в концовке сам попросил заменить его. Но все нормально.

— Можно ли сказать, что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?

— Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для «Спартака».

— Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.

— В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.

— А когда ждать Зобнина в заявке?

— После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.

— Впервые при вас на поле появился Самсонов. Оцените его перспективы.

— В последнее время он здорово прогрессировал. Мы на него рассчитываем.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»: