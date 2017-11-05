Массимо Каррера: После паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Россией
Неизбежность старения доказали математически
В центре Москвы задержали более 260 человек
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен0
Лион2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал1
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло0
Милан1
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К2
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д3
Заря Лг3
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад3
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал2
Малага0
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург3
Герта3
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон3
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин0
Зенит0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М3
Уфа1
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц0
Лилль3
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель5
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта3
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
18:00
Сталь Д0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн0
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17:15
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Верона1
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина2
Рома4
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус2
Беневенто1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М2
ЦСКА2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер1
Торино1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар1
Анжи2
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Жирона2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск1
Арсенал Т2
Все события
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Отставка Конте отменяется. Моуринью проиграл «Челси»
«Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд в АПЛ
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
23:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: После паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе

Главный тренер «Спартака» — о матче с «Уфой» и паузе на игры сборных.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина

— Все ли понравилось сегодня? — вопрос Каррере.

— Не понравилось только то, что пропустили гол. А потом мы играли в наш футбол, боролись. И мало что позволили сопернику. Я рад, как сегодня сыграли ребята.

— В премьер-лиге много команд, которые обороняются большими силами. Сегодня у «Спартака» получалось вскрывать такую защиту лучше, чем в предыдущие разы. За счет чего?

— За счет того, что после пропущенных мячей «Уфа» вынуждены была идти в атаку.

— Почему заменили Глушакова? Травмы нет?

— Он немного приболел до матча, и в концовке сам попросил заменить его. Но все нормально.

— Можно ли сказать, что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?

— Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для «Спартака».

— Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.

— В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.

— А когда ждать Зобнина в заявке?

— После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.

— Впервые при вас на поле появился Самсонов. Оцените его перспективы.

— В последнее время он здорово прогрессировал. Мы на него рассчитываем.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— Мы забили первыми. До перерыва «Спартак» проводил немного позиционных атак. Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, однако риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 1:1
Уфа
5.11.2017, 19:00 Зрители: 21445 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Семак
Голы
37′ Фернанду 11
63′ Квинси Промес 10
80′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
44 Силвестр Игбун (Б. Йокич) 10′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
52′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
87′ Денис Глушаков (к) 8
Артем Самсонов 21
75′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
31 Александр Беленов
4 Алексей Никитин
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич 48′
39 Дмитрий Стоцкий
44 Силвестр Игбун 52′
3 Павел Аликин (к) 90′
21 Кехинде Фатаи
20 Денис Тумасян 67′
98 Иван Обляков
9 Ондржей Ванек 67′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
11 Угловые 2
10 Фолы 21
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
"За 3 секунды вычислю того, кто сидит на стакане"
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу
Молчание Манчини. «Зенит» снова не забил и не выиграл
Отставка Конте отменяется. Моуринью проиграл «Челси»
«Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд в АПЛ
«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» в матче РФПЛ
Дубль Маркелова принес «Анжи» победу над «Амкаром»
«Акинфеев быстро всех успокоил». Гончаренко и Сёмин – о дерби
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь