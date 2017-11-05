Массимо Каррера: После паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе
Главный тренер «Спартака» — о матче с «Уфой» и паузе на игры сборных.
Главный тренер «Спартака» — о матче с «Уфой» и паузе на игры сборных.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина
— Все ли понравилось сегодня? — вопрос Каррере.
— Не понравилось только то, что пропустили гол. А потом мы играли в наш футбол, боролись. И мало что позволили сопернику. Я рад, как сегодня сыграли ребята.
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— За счет того, что после пропущенных мячей «Уфа» вынуждены была идти в атаку.
— Почему заменили Глушакова? Травмы нет?
— Он немного приболел до матча, и в концовке сам попросил заменить его. Но все нормально.
— Можно ли сказать, что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?
— Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для «Спартака».
— Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.
— В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.
— А когда ждать Зобнина в заявке?
— После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.
— Впервые при вас на поле появился Самсонов. Оцените его перспективы.
— В последнее время он здорово прогрессировал. Мы на него рассчитываем.
Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
— Мы забили первыми. До перерыва «Спартак» проводил немного позиционных атак. Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, однако риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась.
|Массимо Каррера
|Сергей Семак
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)