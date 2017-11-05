Промес проснулся! Как «Спартак» разобрался с «Уфой»

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Филипп ПАПЕНКОВ

из Тушина

«Уфа» для «Спартака» — соперник поразительно неудобный. В воскресенье команды встречались в восьмой раз в истории. И лишь дважды победу праздновали красно-белые. В первой игре, состоявшейся в Перми три с лишним года назад. И минувшей весной в Башкирии, когда на всех парах мчались к чемпионству.

В остальных же случаях все складывалось для москвичей грустно. В частности, «Спартак» уступил в гостях на финише позапрошлого сезона, отправив тем самым «Динамо» в ФНЛ. Позже Андрей Канчельскис назвал то поражение позорным.

— Вы помните, чем занимался «Спартак» в Уфе в последнем туре позапрошлого чемпионата? И чем ему это аукнулось? Правильно, вылетом от киприотов, — говорил экс-полузащитник «МЮ» перед стартом нынешнего розыгрыша. А заодно предрекал красно-белым новые проблемы за странное, по его мнению, крупное поражение в Туле.

Не стоит напоминать, что тот самый «вылет от киприотов» привел к увольнению Дмитрия Аленичева и назначению Массимо Карреры. Но есть смысл упомянуть, что свое первое поражение в чемпионате России итальянец потерпел как раз в домашней встрече с «Уфой». Гол нигерийца Фатаи в первом тайме так и остался тогда единственным. Поразительно, но дома до сегодняшнего дня «Спартак» этого скромного вроде бы соперника не обыгрывал ни-ког-да.

…Когда Игбун — тоже форвард из Нигерии — быстро вывел башкирский клуб вперед, подумалось, что «Спартак» ждет еще одна неудача против неуступчивой команды Сергея Семака. Ведь в этот мяч сочетал в себе все беды чемпиона, от которых он страдает на протяжении постзолотого сезона:

— низкая реализация — за первые минуты хозяева успели несколько раз создать моментов у ворот Беленова. И даже наличие сразу двух боевых форвардов Луиза Адриану и Зе Луиша поначалу не спасало. Последний раз бразилец и гражданин Кабо-Верде были на поле вместе, страшно сказать, 6 августа в Петербурге. А потом то один травму получал, то другой дисквалификацию. И так далее;.

— провалы на флангах — Ещенко и Фернанду позволил Йокичу спокойно исполнить навес в штрафную;.

— ошибки обороны — Комбаров без шансов проиграл Игбуну борьбу за верховой мяч. Правый защитник, который на днях признался, что критика со стороны нефутбольных людей его «вымораживает», вообще выглядел не очень уверенно. Несколько раз терял мяч на ровном месте. Навешивал, конечно, как всегда много, но эффекта должного это тоже не приносило.

Разумеется, несправедливо считать, что «Уфа» повела в счете случайно. На секундочку, команда Семака за предыдущие пять туров не уступила ни разу, не пропускала ни от ЦСКА, ни от «Локо». Но в чем гости «Открытие Арены» оказались вообще бесподобны, так это в умении убивать время. Один только Живоглядов до перерыва «съел» как минимум пару минут, подолгу выбрасывая мяч из аута. Ни замечания арбитра, ни крики Карреры, стоявшего рядом, защитника не смущали.

Плюс Семак, как верный ученик Валерия Газзаева, обучил своих игроков тактике мелкого фола, которой славился ЦСКА начала века: правила уфимцы нарушали регулярно, но делали это достаточно аккуратно и в первом тайме обошлись без желтых карточек.

А вот без гола в свои ворота не обошлись. Это Фернанду, приучивший всех к своему пушечному удару (в частности, бразилец классно пробил издали в самом дебюте), перехитрил всех, элегантно пустив мяч со штрафного не над стенкой, а под ней.

«Спартак» этот мяч, без сомнения, заслужил. По крайней мере, веди «Уфа» в счете к началу второго тайма, это было бы несправедливо. Ведь помимо голевой атаки она не создала на чужой половине ничего. Тогда как у «Спартака» один только Зе Луиш своими фирменными высоченными прыжками измордовал и измучил противников. Однажды выиграл верх даже в той ситуации, когда рядом находились четыре соперника.

А вот кто долгое время оставался в тени, так это Промес. Последнее время (а если точнее после фееричного домашнего матча с «Севильей») к голландцу предъявляли много претензий. Мол, в играх премьер-лиги он не так здорово мотивирован как в Лиге чемпионов. И в первом тайме эта критика казалась актуальной. А в одном из эпизодов Квинси и вовсе рухнул на газон, когда рядом не было никого из соперников. Как будто батарейки сели.

Но это только казалось. «Уфа» продолжала растягивать все игровые эпизоды, и даже массовая потасовка случилась, когда Джикия сцепился с Тумасяном. Время таяло. Так вот именно Промес стал главным героем, самостоятельно соорудив победный мяч. Гол получился мирового уровня. С угла штрафной, по обводящей траектории в дальний угол ворот — Беленов, до того действовавший блестяще (буквально перед этим он, например, в красивом прыжке вытащил из-под перекладины удар вновь взмывшего выше всех Зе Луиша), оказался бессилен.

Примечательно, что после гола Промес прибежал сначала обняться к Каррере, а затем принялся показывать «жест Аршавина» центральному сектору. Интересно, кого призывал замолчать?

«Уфа» пошла вперед. «Спартак» отдал ей мяч. Конечно, это могло привести к неприятностям для хозяев. Но очень вовремя красно-белые забили еще. Перейдя более атакующую схему 4−4−2, гости стали проваливаться на своей половине, и быстрая контратака, в которой мяч молниеносно проследовал по маршруту Фернанду — Промес — Луиз Адриану завершилась мастерским исполнением последнего.