Молчание Манчини. «Зенит» снова не забил
«Зенит» не забил в четвертом матче чемпионата России подряд и сыграл вничью с «Рубином» в Казани.
«Зенит» не забил в четвертом матче чемпионата России подряд и сыграл вничью с «Рубином» в Казани.
ШАПКА МАНЧИНИ
Чего только не сделаешь ради того, чтобы прервать серию неудач. Роберто Манчини, например, пошел по пути Юрия Семина. На матч против «Рубина» итальянец вышел в
Манипуляциями с головными уборами попытки «Зенита» приманить фарт не ограничились. Петербуржцы впервые в сезоне вышли в комбинированной форме — белые майки и
«Рубин» на модные эксперименты «Зенита» ответил всего одной майкой — майкой человека, которого многие ждут в Петербурге. Хозяева вслед за «Северсталью» украсили свою раздевалку футболкой с номером 87 и фамилией «Шипачев».
ДВОЕ ИЗ ЮГОСЛАВИИ
Еще одной жертвой перемен в «Зените» стал Эмманэуль Маммана. Аргентинского защитника очень ценят на родине и в Европе — вызывают в сборную и снимают про него документальные фильмы, но его первые матчи в Петербурге оставляют такие же впечатления, как поход в музей современного искусства: зрелищно, авантюрно, но не совсем понятно ради чего все это затевается. Видимо, Манчини тоже слегка устал от авантюрных подкатов в центре поля и усадил аргентинца на лавку. Вместо него в центре обороны сыграли два человека, родившихся в Югославии: Иванович и Мевля. Оба далеко не самые скоростные игроки и «Рубин» логично попробовал проверить их парой быстрых атак, но новый балканский дуэт справился. За весь первый тайм они отметились лишь одним нечетким действием — Иванович подарил мяч Жемалетдинову, но дело было так далеко от ворот, что форвард «Рубина» не смог выжать ничего опасного из этой промашки.
КРАСНОДАРСКИЙ ВАРИАНТ
В атаке «Зенит» сделал ставку на трио, которое добыло победу над «Краснодаром»: на острие вышли Полоз, Дзюба и Кокорин, под ними расположился Паредес. Казанцы наглухо закрыли аргентинца и довольно эффективно сыграли против мощного центрфорварда, но пара фланговых нападающих могла разобраться со всей обороной «Рубина» и вдвоем. Тандем едва не сделал результативной потерю М’Вилы в центре поля — Полоз перехватил мяч, промчался к штрафной и вывел Кокорина на удар — тот промахнулся на считанные сантиметры.
Долгое время этот момент был единственной
ВОЗРОЖДЕНИЕ СМОЛЬНИКОВА
Второй тайм стал почти точной копией первого, с поправкой на то, что после перерыва «Рубин»
Казанцы вязали Паредеса и компанию по рукам и ногам до тех пор пока хватало сил. Бензин кончился в районе 75-й минуты, и «Зенит» превратил концовку в сплошной кошмар и для себя и для соперника. После каждого опасного и нереализованного момента у ворот Джанаева болельщики «Рубина» хватались за сердце, а фанаты «Зенита» — за голову.
Главным героем финального штурма мог стать Дзюба, который начал выигрывать воздух и сделал пару отличных скидок, а потом едва не забил и сам, но попал в ногу защитника.
Смольников продемонстрировал, что его идеальная форма
Команда Манчини так и не смогла дожать «Рубин» в концовке и осталась без голов в четвертом матче чемпионата подряд. Кажется, в последний раз петербуржцы не забивали так долго во времена Дика Адвоката. Голландец за череду нулевых ничьих на старте карьеры в «Зените» получил прозвище «Агент 0:0». Как теперь назовут Манчини?
|Курбан Бердыев
|Роберто Манчини
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)