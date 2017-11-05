Молчание Манчини. «Зенит» снова не забил

Источник: Спорт-Экспресс

ШАПКА МАНЧИНИ

Чего только не сделаешь ради того, чтобы прервать серию неудач. Роберто Манчини, например, пошел по пути Юрия Семина. На матч против «Рубина» итальянец вышел в сине-голубой шапке, которую можно назвать дальним родственником знаменитого семинского петушка.

Манипуляциями с головными уборами попытки «Зенита» приманить фарт не ограничились. Петербуржцы впервые в сезоне вышли в комбинированной форме — белые майки и темно-синие трусы. Первый подобный эксперимент случился в четверг в игре против «Русенборга», но тогда верх был синим, а низ — белым. Нестандартное сочетание помогло вырвать ничью на последних секундах и обеспечить досрочный выход в плей-офф Лиги Европы.

«Рубин» на модные эксперименты «Зенита» ответил всего одной майкой — майкой человека, которого многие ждут в Петербурге. Хозяева вслед за «Северсталью» украсили свою раздевалку футболкой с номером 87 и фамилией «Шипачев». Все-таки Казань в первую очередь хоккейный город.

ДВОЕ ИЗ ЮГОСЛАВИИ

Еще одной жертвой перемен в «Зените» стал Эмманэуль Маммана. Аргентинского защитника очень ценят на родине и в Европе — вызывают в сборную и снимают про него документальные фильмы, но его первые матчи в Петербурге оставляют такие же впечатления, как поход в музей современного искусства: зрелищно, авантюрно, но не совсем понятно ради чего все это затевается. Видимо, Манчини тоже слегка устал от авантюрных подкатов в центре поля и усадил аргентинца на лавку. Вместо него в центре обороны сыграли два человека, родившихся в Югославии: Иванович и Мевля. Оба далеко не самые скоростные игроки и «Рубин» логично попробовал проверить их парой быстрых атак, но новый балканский дуэт справился. За весь первый тайм они отметились лишь одним нечетким действием — Иванович подарил мяч Жемалетдинову, но дело было так далеко от ворот, что форвард «Рубина» не смог выжать ничего опасного из этой промашки.

КРАСНОДАРСКИЙ ВАРИАНТ

В атаке «Зенит» сделал ставку на трио, которое добыло победу над «Краснодаром»: на острие вышли Полоз, Дзюба и Кокорин, под ними расположился Паредес. Казанцы наглухо закрыли аргентинца и довольно эффективно сыграли против мощного центрфорварда, но пара фланговых нападающих могла разобраться со всей обороной «Рубина» и вдвоем. Тандем едва не сделал результативной потерю М’Вилы в центре поля — Полоз перехватил мяч, промчался к штрафной и вывел Кокорина на удар — тот промахнулся на считанные сантиметры.

Долгое время этот момент был единственной по-настоящему острой ситуацией на обе команды, но в концовке тайма «Рубин» устал следить за Паредесом и «Зенит» при активной помощи встрепенувшегося аргентинца устроил штурм ворот Джанаева. Снова был близок к голу Кокорин, две возможности за одну подачу углового упустил Иванович, мог отличиться после подачи Паредеса и Ерохин, но в итоге петербуржцы снова не забили.

37 - ДВОЙНОЙ МОМЕНТ У ИВАНОВИЧА! Сперва головой, а затем ногой бил по воротам Джанаева, но гола нет ?#РубинЗенит pic.twitter.com/fsPJuAYbuv — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 5 ноября 2017 г.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СМОЛЬНИКОВА

Второй тайм стал почти точной копией первого, с поправкой на то, что после перерыва «Рубин» все-таки создал опасный момент. Правда, и здесь все сделали зенитовцы — Кокорин после подачи углового зачем-то скинул мяч в створ своих ворот, а Кришито совершил сэйв в падении через себя.

Казанцы вязали Паредеса и компанию по рукам и ногам до тех пор пока хватало сил. Бензин кончился в районе 75-й минуты, и «Зенит» превратил концовку в сплошной кошмар и для себя и для соперника. После каждого опасного и нереализованного момента у ворот Джанаева болельщики «Рубина» хватались за сердце, а фанаты «Зенита» — за голову.

Главным героем финального штурма мог стать Дзюба, который начал выигрывать воздух и сделал пару отличных скидок, а потом едва не забил и сам, но попал в ногу защитника.

85 - Дзюба! Мощно пробил из пределов штрафной — от защитника мяч ушел на угловой#РубинЗенит pic.twitter.com/9I3YFhl22z — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 5 ноября 2017 г.

Смольников продемонстрировал, что его идеальная форма где-то рядом. В концовке защитник разорвал в клочья своих оппонентов на фланге и вырезал навес, после которого нельзя было не забить — однако Кокорин послал мяч точно в Джанаева.