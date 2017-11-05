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22:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Молчание Манчини. «Зенит» снова не забил

«Зенит» не забил в четвертом матче чемпионата России подряд и сыграл вничью с «Рубином» в Казани.

Источник: Спорт-Экспресс

ШАПКА МАНЧИНИ

Чего только не сделаешь ради того, чтобы прервать серию неудач. Роберто Манчини, например, пошел по пути Юрия Семина. На матч против «Рубина» итальянец вышел в сине-голубой шапке, которую можно назвать дальним родственником знаменитого семинского петушка.

Манипуляциями с головными уборами попытки «Зенита» приманить фарт не ограничились. Петербуржцы впервые в сезоне вышли в комбинированной форме — белые майки и темно-синие трусы. Первый подобный эксперимент случился в четверг в игре против «Русенборга», но тогда верх был синим, а низ — белым. Нестандартное сочетание помогло вырвать ничью на последних секундах и обеспечить досрочный выход в плей-офф Лиги Европы.

«Рубин» на модные эксперименты «Зенита» ответил всего одной майкой — майкой человека, которого многие ждут в Петербурге. Хозяева вслед за «Северсталью» украсили свою раздевалку футболкой с номером 87 и фамилией «Шипачев». Все-таки Казань в первую очередь хоккейный город.

ДВОЕ ИЗ ЮГОСЛАВИИ

Еще одной жертвой перемен в «Зените» стал Эмманэуль Маммана. Аргентинского защитника очень ценят на родине и в Европе — вызывают в сборную и снимают про него документальные фильмы, но его первые матчи в Петербурге оставляют такие же впечатления, как поход в музей современного искусства: зрелищно, авантюрно, но не совсем понятно ради чего все это затевается. Видимо, Манчини тоже слегка устал от авантюрных подкатов в центре поля и усадил аргентинца на лавку. Вместо него в центре обороны сыграли два человека, родившихся в Югославии: Иванович и Мевля. Оба далеко не самые скоростные игроки и «Рубин» логично попробовал проверить их парой быстрых атак, но новый балканский дуэт справился. За весь первый тайм они отметились лишь одним нечетким действием — Иванович подарил мяч Жемалетдинову, но дело было так далеко от ворот, что форвард «Рубина» не смог выжать ничего опасного из этой промашки.

КРАСНОДАРСКИЙ ВАРИАНТ

В атаке «Зенит» сделал ставку на трио, которое добыло победу над «Краснодаром»: на острие вышли Полоз, Дзюба и Кокорин, под ними расположился Паредес. Казанцы наглухо закрыли аргентинца и довольно эффективно сыграли против мощного центрфорварда, но пара фланговых нападающих могла разобраться со всей обороной «Рубина» и вдвоем. Тандем едва не сделал результативной потерю М’Вилы в центре поля — Полоз перехватил мяч, промчался к штрафной и вывел Кокорина на удар — тот промахнулся на считанные сантиметры.

Долгое время этот момент был единственной по-настоящему острой ситуацией на обе команды, но в концовке тайма «Рубин» устал следить за Паредесом и «Зенит» при активной помощи встрепенувшегося аргентинца устроил штурм ворот Джанаева. Снова был близок к голу Кокорин, две возможности за одну подачу углового упустил Иванович, мог отличиться после подачи Паредеса и Ерохин, но в итоге петербуржцы снова не забили.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СМОЛЬНИКОВА

Второй тайм стал почти точной копией первого, с поправкой на то, что после перерыва «Рубин» все-таки создал опасный момент. Правда, и здесь все сделали зенитовцы — Кокорин после подачи углового зачем-то скинул мяч в створ своих ворот, а Кришито совершил сэйв в падении через себя.

Казанцы вязали Паредеса и компанию по рукам и ногам до тех пор пока хватало сил. Бензин кончился в районе 75-й минуты, и «Зенит» превратил концовку в сплошной кошмар и для себя и для соперника. После каждого опасного и нереализованного момента у ворот Джанаева болельщики «Рубина» хватались за сердце, а фанаты «Зенита» — за голову.

Главным героем финального штурма мог стать Дзюба, который начал выигрывать воздух и сделал пару отличных скидок, а потом едва не забил и сам, но попал в ногу защитника.

Смольников продемонстрировал, что его идеальная форма где-то рядом. В концовке защитник разорвал в клочья своих оппонентов на фланге и вырезал навес, после которого нельзя было не забить — однако Кокорин послал мяч точно в Джанаева.

Команда Манчини так и не смогла дожать «Рубин» в концовке и осталась без голов в четвертом матче чемпионата подряд. Кажется, в последний раз петербуржцы не забивали так долго во времена Дика Адвоката. Голландец за череду нулевых ничьих на старте карьеры в «Зените» получил прозвище «Агент 0:0». Как теперь назовут Манчини?

Рубин 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.11.2017, 19:00 Зрители: 11007 основной раунд: 16-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Роберто Манчини
Составы
Сослан Джанаев 35
54′ Мориц Бауэр 23
Федор Кудряшов 30
Рагнар Сигурдссон 5
24′ Владимир Гранат 14
Егор Сорокин 80
61′ Янн М`Вила (к) 4
Магомед Оздоев 27
88′ Максим Канунников 9
Карадениз Гекдениз 61
75′ Рифат Жемалетдинов 96
90+5′ Сердар Азмун 33
81′ Руслан Камболов 88
Мийо Цакташ 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 90+5′
4 Доменико Кришито (к)
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес 72′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
23 Миха Мевля 67′
17 Олег Шатов
7 Дмитрий Полоз 56′
18 Юрий Жирков
8 Матиас Краневиттер 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 7
2 Угловые 4
25 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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