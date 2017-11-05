«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» в матче РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

У гостей гол забил Сильвестр Игбун (10-я минута). В составе хозяев отличились Фернандо (37), Квинси Промес (63) и Луис Адриано (79).

Красно-белые продлили беспроигрышную серию в национальном первенстве до девяти матчей. Последний раз команда проиграла 19 августа в седьмом туре столичному «Локомотиву» со счетом 3:4. «Уфа» прервала пятиматчевую серию без поражений.

Красно-белые с 25 очками занимают пятое место в таблице, уфимская команда располагается на восьмой строчке (21).