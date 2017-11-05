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21:22 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» в матче РФПЛ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» одержали волевую победу над «Уфой» со счетом 3:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

У гостей гол забил Сильвестр Игбун (10-я минута). В составе хозяев отличились Фернандо (37), Квинси Промес (63) и Луис Адриано (79).

Красно-белые продлили беспроигрышную серию в национальном первенстве до девяти матчей. Последний раз команда проиграла 19 августа в седьмом туре столичному «Локомотиву» со счетом 3:4. «Уфа» прервала пятиматчевую серию без поражений.

Красно-белые с 25 очками занимают пятое место в таблице, уфимская команда располагается на восьмой строчке (21).

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с «Краснодаром» 18 ноября, «Уфа» днем позже проведет домашнюю встречу против екатеринбургского «Урала».

Спартак М 3:1
Первый тайм: 1:1
Уфа
5.11.2017, 19:00 Зрители: 21445 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Семак
Голы
37′ Фернанду 11
63′ Квинси Промес 10
80′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
44 Силвестр Игбун (Б. Йокич) 10′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
52′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
87′ Денис Глушаков (к) 8
Артем Самсонов 21
75′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
31 Александр Беленов
4 Алексей Никитин
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич 48′
39 Дмитрий Стоцкий
44 Силвестр Игбун 52′
3 Павел Аликин (к) 90′
21 Кехинде Фатаи
20 Денис Тумасян 67′
98 Иван Обляков
9 Ондржей Ванек 67′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
11 Угловые 2
10 Фолы 21
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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Вторая желтая карточка
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Гол с пенальти
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