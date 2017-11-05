«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» в матче РФПЛ
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» одержали волевую победу над «Уфой» со счетом 3:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» одержали волевую победу над «Уфой» со счетом 3:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.
У гостей гол забил Сильвестр Игбун (10-я минута). В составе хозяев отличились Фернандо (37), Квинси Промес (63) и Луис Адриано (79).
В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с «Краснодаром» 18 ноября, «Уфа» днем позже проведет домашнюю встречу против екатеринбургского «Урала».
|Массимо Каррера
|Сергей Семак
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)