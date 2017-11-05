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«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
ТАСС, 5 ноября. Казанский «Рубин» сыграл вничью с
ТАСС, 5 ноября. Казанский «Рубин» сыграл вничью с
«Зенит» не может победить в первенстве страны на протяжении четырех матчей. «Рубин» в последних восьми играх одержал одну победу.
Для «Рубина» эта встреча стала 450-й в рамках первенства Российской футбольной
В турнирной таблице «Рубин» занимает 10-е место, набрав 19 очков, «Зенит» с 30 очками идет вторым, три балла проигрывая лидеру чемпионата московскому «Локомотиву».
В следующем туре «Рубин» 18 ноября в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» на следующий день примет «Тосно» из Ленинградской области.
|Курбан Бердыев
|Роберто Манчини
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)