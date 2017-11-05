«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» не может победить в первенстве страны на протяжении четырех матчей. «Рубин» в последних восьми играх одержал одну победу.

Для «Рубина» эта встреча стала 450-й в рамках первенства Российской футбольной премьер-лиги. Полузащитник казанцев Магомед Оздоев провел за клуб 100-й матч.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 10-е место, набрав 19 очков, «Зенит» с 30 очками идет вторым, три балла проигрывая лидеру чемпионата московскому «Локомотиву».