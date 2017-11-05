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21:16 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 5 ноября. Казанский «Рубин» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» не может победить в первенстве страны на протяжении четырех матчей. «Рубин» в последних восьми играх одержал одну победу.

Для «Рубина» эта встреча стала 450-й в рамках первенства Российской футбольной премьер-лиги. Полузащитник казанцев Магомед Оздоев провел за клуб 100-й матч.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 10-е место, набрав 19 очков, «Зенит» с 30 очками идет вторым, три балла проигрывая лидеру чемпионата московскому «Локомотиву».

В следующем туре «Рубин» 18 ноября в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» на следующий день примет «Тосно» из Ленинградской области.

Рубин 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
5.11.2017, 19:00 Зрители: 11007 основной раунд: 16-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Роберто Манчини
Составы
Сослан Джанаев 35
54′ Мориц Бауэр 23
Федор Кудряшов 30
Рагнар Сигурдссон 5
24′ Владимир Гранат 14
Егор Сорокин 80
61′ Янн М`Вила (к) 4
Магомед Оздоев 27
88′ Максим Канунников 9
Карадениз Гекдениз 61
75′ Рифат Жемалетдинов 96
90+5′ Сердар Азмун 33
81′ Руслан Камболов 88
Мийо Цакташ 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 90+5′
4 Доменико Кришито (к)
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес 72′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
23 Миха Мевля 67′
17 Олег Шатов
7 Дмитрий Полоз 56′
18 Юрий Жирков
8 Матиас Краневиттер 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 7
2 Угловые 4
25 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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