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21:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: Судья испортил второй тайм

Гендир ЦСКА — о матче с «Локомотивом» и состоянии Головина.

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18
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18
фотографий

— Получился боевой матч, — начал Бабаев с впечатлений о матче с «Локомотивом». — Жалко, что немножко не дотерпели до победного результата. С другой стороны, целый тайм против «Локомотива» играли в меньшинстве, пришлось очень тяжело. Но ребята молодцы, выложились. А для болельщиков получилась очень интересная встреча.

— Как оцените решение судьи удались Хосонова в начале второго тайма?

— Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таком матче нужно удалять, только будучи полностью уверенным, что фол тянет на вторую желтую карточку. У меня такой уверенности нет. Но надо еще разок посмотреть повтор.

— Не считаете, что судья спорными решениями испортил второй тайм?

— Безусловно. Судья такой же участник матча, как и футболисты. Совсем по-другому развивалась бы игра. Было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.

— Надо было удалять Вернблума за удар локтем?

— Я еще не смотрел повтор. А удар был?

— Да.

— Он получил желтую карточку, значит, все по делу.

— Гончаренко очень эмоционально отреагировал на это и прибежал на скамейку запасных «Локомотива».

— Не хотелось, чтобы такие эпизоды запоминались. Хочется, чтобы все вспоминали голы, комбинации, сэйв Акинфеева при пенальти. Но, к сожалению, больше приходится говорить о судейских решениях.

— ЦСКА заработал очко или потерял два?

— В любом случае заработал. Можно было дотерпеть до победы, но «Локомотив» тоже хотел отыграться, что и сделал.

— ЦСКА полетит основным составом в Хабаровск на матч со СКА?

— Конечно, даже не обсуждается. Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд.

— Головин не принял участие в матче. Насколько он выбыл?

— У него мышечная травма. К сожалению, в безобидной ситуации получил повреждение на тренировке. Пропустит максимум пару недель и будет в строю.

— А в сборную поедет?

— А смысл? Думаю, что нет. Он не может играть. Ему надо лечиться.

Локомотив М 2:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
5.11.2017, 16:30 Зрители: 19015 основной раунд: 16-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
14′ Антон Миранчук (Д. Фарфан) 60
87′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, А. Коломейцев) 4
11 Виктор Винисиус Витинью (Г. Щенников) 29′
66 Бибрас Натхо 43′
Нереализованные пенальти
76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
62′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов (к) 27
70′ Тарас Михалик 17
Александр Коломейцев 18
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 75′
6 Алексей Березуцкий 48′
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
66 Бибрас Натхо
80 Хетаг Хосонов 40′ 50′
3 Понтус Вернблум 59′
10 Алан Дзагоев 80′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
6 Угловые 11
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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