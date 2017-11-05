Роман Бабаев: Судья испортил второй тайм

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— Получился боевой матч, — начал Бабаев с впечатлений о матче с «Локомотивом». — Жалко, что немножко не дотерпели до победного результата. С другой стороны, целый тайм против «Локомотива» играли в меньшинстве, пришлось очень тяжело. Но ребята молодцы, выложились. А для болельщиков получилась очень интересная встреча.

— Как оцените решение судьи удались Хосонова в начале второго тайма?

— Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таком матче нужно удалять, только будучи полностью уверенным, что фол тянет на вторую желтую карточку. У меня такой уверенности нет. Но надо еще разок посмотреть повтор.

— Не считаете, что судья спорными решениями испортил второй тайм?

— Безусловно. Судья такой же участник матча, как и футболисты. Совсем по-другому развивалась бы игра. Было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.

— Надо было удалять Вернблума за удар локтем?

— Я еще не смотрел повтор. А удар был?

— Да.

— Он получил желтую карточку, значит, все по делу.

— Гончаренко очень эмоционально отреагировал на это и прибежал на скамейку запасных «Локомотива».

— Не хотелось, чтобы такие эпизоды запоминались. Хочется, чтобы все вспоминали голы, комбинации, сэйв Акинфеева при пенальти. Но, к сожалению, больше приходится говорить о судейских решениях.

— ЦСКА заработал очко или потерял два?

— В любом случае заработал. Можно было дотерпеть до победы, но «Локомотив» тоже хотел отыграться, что и сделал.

— ЦСКА полетит основным составом в Хабаровск на матч со СКА?

— Конечно, даже не обсуждается. Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд.

— Головин не принял участие в матче. Насколько он выбыл?

— У него мышечная травма. К сожалению, в безобидной ситуации получил повреждение на тренировке. Пропустит максимум пару недель и будет в строю.

— А в сборную поедет?