Роман Бабаев: Судья испортил второй тайм
Гендир ЦСКА — о матче с «Локомотивом» и состоянии Головина.
Гендир ЦСКА — о матче с «Локомотивом» и состоянии Головина.
— Получился боевой матч, — начал Бабаев с впечатлений о матче с «Локомотивом». — Жалко, что немножко не дотерпели до победного результата. С другой стороны, целый тайм против «Локомотива» играли в меньшинстве, пришлось очень тяжело. Но ребята молодцы, выложились. А для болельщиков получилась очень интересная встреча.
— Как оцените решение судьи удались Хосонова в начале второго тайма?
— Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таком матче нужно удалять, только будучи полностью уверенным, что фол тянет на вторую желтую карточку. У меня такой уверенности нет. Но надо еще разок посмотреть повтор.
— Не считаете, что судья спорными решениями испортил второй тайм?
— Безусловно. Судья такой же участник матча, как и футболисты. Совсем
— Надо было удалять Вернблума за удар локтем?
— Я еще не смотрел повтор. А удар был?
— Да.
— Он получил желтую карточку, значит, все по делу.
— Гончаренко очень эмоционально отреагировал на это и прибежал на скамейку запасных «Локомотива».
— Не хотелось, чтобы такие эпизоды запоминались. Хочется, чтобы все вспоминали голы, комбинации, сэйв Акинфеева при пенальти. Но, к сожалению, больше приходится говорить о судейских решениях.
— ЦСКА заработал очко или потерял два?
— В любом случае заработал. Можно было дотерпеть до победы, но «Локомотив» тоже хотел отыграться, что и сделал.
— ЦСКА полетит основным составом в Хабаровск на матч со СКА?
— Конечно, даже не обсуждается. Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд.
— Головин не принял участие в матче. Насколько он выбыл?
— У него мышечная травма. К сожалению, в безобидной ситуации получил повреждение на тренировке. Пропустит максимум пару недель и будет в строю.
— А в сборную поедет?
— А смысл? Думаю, что нет. Он не может играть. Ему надо лечиться.
|Локомотив М
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2:2
Первый тайм: 1:2
|ЦСКА
|Юрий Семин
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)