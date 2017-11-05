«Сто пудов — Вернблуму желтая». Будогосский о главном моменте дерби «Локо» — ЦСКА

— Безусловно. Игра была очень трудной, особенно во втором тайме, она требовала умелого управления со стороны арбитров. И думаю, что мастерство рефери в этой ситуации способствовало тому, что игра не вышла из-под контроля. Да, были какие-то эмоциональные моменты, но профессионализм арбитра и состоит в том, чтобы этими эпизодами вовремя управлять, вовремя их урегулировать. И в итоге игра завершилась на нормальной ноте. Хотя, конечно, она изначально прогнозировалась очень непростой, носила принципиальный характер. Не случайно под этот матч мы выбрали бригаду Карасева. И бригада справилась с задачей.