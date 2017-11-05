«Сто пудов — Вернблуму желтая». Будогосский о главном моменте дерби «Локо» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров на матче «Локомотив» — ЦСКА в рамках 16-го тура.
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров на матче «Локомотив» — ЦСКА в рамках 16-го тура.
— Ваше мнение о работе бригады Карасева?
— Матч в повторах пока не посмотрел. То, что увидел с трибуны стадиона, меня удовлетворяет.
— Судейство оцениваете позитивно?
— Безусловно. Игра была очень трудной, особенно во втором тайме, она требовала умелого управления со стороны арбитров. И думаю, что мастерство рефери в этой ситуации способствовало тому, что игра не вышла
— Больше всего вопросов вызвали два эпизода — удаление Хосонова и удар Вернблума локтем в лицо Алексею Миранчуку. Что скажете?
— Посмотрим еще эпизоды. Видел их с трибуны — вопросы решения арбитра не вызвали.
— Удар Вернблума — не красная карточка?
— Мне надо посмотреть повтор. Насколько понимаю, была помощь ассистента. Полагаю, это консолидированное решение.
Спустя некоторое время, после просмотра эпизода, Будогосский дал комментарий:
— Ни о какой красной карточки не может быть речи. Я посмотрел запись момента, это стопроцентная желтая карточка.
— То есть абсолютно верное решение?
— Абсолютно, полностью его поддержу. Мое мнение — нарушение сто пудов идет на желтую карточку.
|Локомотив М
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2:2
Первый тайм: 1:2
|ЦСКА
|Юрий Семин
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)