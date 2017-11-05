Понты Понтуса. Может, шведу успокоительного дать?

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Чтобы снизить градус накала чересчур напряженного матча, шеф редактор «ССФ» Николай Роганов размышляет о нем в шутливой манере.

Во втором тайме подумалось, что главный тренер гостей Виктор Гончаренко дал команде такую установку: «Парни, мы восстанавливались и отдыхали на два дня больше “Локомотива”, поэтому в первом тайме поактивней, а в начале второго устраиваем несколько стычек. И вот тут — внимание — во время потасовок побольше ударов в корпус, чтобы сбить им дыхание! Дальше технично доводим матч до победы».

И еще подумалось — главный судья Сергей Карасев, удалив Хетага Хосонова, помог не «Локомотиву», а ЦСКА. Логика простая — уступая 1:2 и имея на одного полевого игрока больше, хозяева были вынуждены почти весь второй тайм провести в позиционном нападении, в котором голы им даются куда сложнее, чем в контратаках. В нынешнем сезоне это доказывали «Уфа», «Амкар», «Тосно», ну, а самый свежий пример — встречи с молдавским «Шерифом».

И ведь могли сработать планы Гончаренко и Карасева, мог ЦСКА победить, после отбитого Акинфеевым пенальти сомнений в этом практически не осталось!