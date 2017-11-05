Понты Понтуса. Может, шведу успокоительного дать?

Чтобы снизить градус накала чересчур напряженного матча, шеф редактор «ССФ» Николай Роганов размышляет о нем в шутливой манере.
Во втором тайме подумалось, что главный тренер гостей Виктор Гончаренко дал команде такую установку: «Парни, мы восстанавливались и отдыхали на два дня больше “Локомотива”, поэтому в первом тайме поактивней, а в начале второго устраиваем несколько стычек. И вот тут — внимание — во время потасовок побольше ударов в корпус, чтобы сбить им дыхание! Дальше технично доводим матч до победы».
И еще подумалось — главный судья Сергей Карасев, удалив Хетага Хосонова, помог не «Локомотиву», а ЦСКА. Логика простая — уступая 1:2 и имея на одного полевого игрока больше, хозяева были вынуждены почти весь второй тайм провести в позиционном нападении, в котором голы им даются куда сложнее, чем в контратаках. В нынешнем сезоне это доказывали «Уфа», «Амкар», «Тосно», ну, а самый свежий пример — встречи с молдавским «Шерифом».
И ведь могли сработать планы Гончаренко и Карасева, мог ЦСКА победить, после отбитого Акинфеевым пенальти сомнений в этом практически не осталось!
Игра понравилась, накал страстей, голы, удаление и все такое, но с нервами надо что-то делать. Пару недель назад армейцы едва не начали драку с «Зенитом», а сейчас Понтус Вернблум ударил локтем в лицо Алексея Миранчука и вновь на поле заварушка. Шведа можно было удалить, вел он себя безобразно, но лично мне меньше всего хотелось досматривать такой матч в формате 11 на 9. Виктор Михайлович, может вам им в раздевалке успокоительного давать? Ну, хотя бы Понтусу.