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19:48 (мск), источник: Советский спорт

Понты Понтуса. Может, шведу успокоительного дать?

В воскресенье «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

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18
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18
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Чтобы снизить градус накала чересчур напряженного матча, шеф редактор «ССФ» Николай Роганов размышляет о нем в шутливой манере.

Во втором тайме подумалось, что главный тренер гостей Виктор Гончаренко дал команде такую установку: «Парни, мы восстанавливались и отдыхали на два дня больше “Локомотива”, поэтому в первом тайме поактивней, а в начале второго устраиваем несколько стычек. И вот тут — внимание — во время потасовок побольше ударов в корпус, чтобы сбить им дыхание! Дальше технично доводим матч до победы».

И еще подумалось — главный судья Сергей Карасев, удалив Хетага Хосонова, помог не «Локомотиву», а ЦСКА. Логика простая — уступая 1:2 и имея на одного полевого игрока больше, хозяева были вынуждены почти весь второй тайм провести в позиционном нападении, в котором голы им даются куда сложнее, чем в контратаках. В нынешнем сезоне это доказывали «Уфа», «Амкар», «Тосно», ну, а самый свежий пример — встречи с молдавским «Шерифом».

И ведь могли сработать планы Гончаренко и Карасева, мог ЦСКА победить, после отбитого Акинфеевым пенальти сомнений в этом практически не осталось!

Игра понравилась, накал страстей, голы, удаление и все такое, но с нервами надо что-то делать. Пару недель назад армейцы едва не начали драку с «Зенитом», а сейчас Понтус Вернблум ударил локтем в лицо Алексея Миранчука и вновь на поле заварушка. Шведа можно было удалить, вел он себя безобразно, но лично мне меньше всего хотелось досматривать такой матч в формате 11 на 9. Виктор Михайлович, может вам им в раздевалке успокоительного давать? Ну, хотя бы Понтусу.

Локомотив М 2:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
5.11.2017, 16:30 Зрители: 19015 основной раунд: 16-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
14′ Антон Миранчук (Д. Фарфан) 60
87′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, А. Коломейцев) 4
11 Виктор Винисиус Витинью (Г. Щенников) 29′
66 Бибрас Натхо 43′
Нереализованные пенальти
76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
62′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов (к) 27
70′ Тарас Михалик 17
Александр Коломейцев 18
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 75′
6 Алексей Березуцкий 48′
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
66 Бибрас Натхо
80 Хетаг Хосонов 40′ 50′
3 Понтус Вернблум 59′
10 Алан Дзагоев 80′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
6 Угловые 11
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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