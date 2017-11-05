Футболист Головин не поедет в сборную России и будет проходить лечение в ЦСКА

Примерно за час до начала матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2), который прошел в воскресенье, ЦСКА объявил, что 21-летний Головин получил мышечное повреждение и не примет участия в матче.

«У него мышечная травма, которую он получил в безобидной ситуации — на предматчевой тренировке. Я надеюсь, что он максимум через пару недель будет в строю. Думаю, что в сборную он не поедет, потому что нет смысла, ему надо лечиться, он не может играть», — сказал Бабаев.