Футболист Головин не поедет в сборную России и будет проходить лечение в ЦСКА

Примерно за час до начала матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2), который прошел в воскресенье, ЦСКА объявил, что 21-летний Головин получил мышечное повреждение и не примет участия в матче.
«У него мышечная травма, которую он получил в безобидной ситуации — на предматчевой тренировке. Я надеюсь, что он максимум через пару недель будет в строю. Думаю, что в сборную он не поедет, потому что нет смысла, ему надо лечиться, он не может играть», — сказал Бабаев.
Головин вошел в заявку сборной России на матчи с аргентинцами (11 ноября, «Лужники») и испанцами (14 ноября, стадион «Санкт-Петербург»). Команда соберется на базе в Новогорске в понедельник.