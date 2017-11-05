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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Акинфеев быстро всех успокоил». Гончаренко и Сёмин — о дерби

Пресс-конференция после дерби «Локомотив» — ЦСКА вышла не менее содержательной, чем игра.

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18
фотографий
18
фотографий

Судя по настроению и тональности высказываний Виктора Гончаренко, гостей Черкизово ничья скорее огорчила, чем порадовала.

— Такие матчи всегда делятся на до и после удаления, — отметил главный «армеец». — До удаления мы контролировали игру, а после пошли сплошные эмоции. Качественного футбола в атаке стало немного — стало тяжелее убегать. Тем не менее болельщикам такие матчи нравятся.

— Почему предпочли Набабкина Василию Березуцкому?
— У Василия травма.

— Из всех вариантов в атаке вы выбрали Вернблума. Будете ли использовать его в этом качестве впредь?
— Не знаю, посмотрим. Весь вопрос в том, что нападающие должны оказывать давление на защиту соперника, а Понтус это делать умеет. Штатные форварды должны со скамейки смотреть, как выполнять эту работу, если пока не получается самим так играть.

— Вас во втором тайме тоже эмоции захлестнули?
— Болельщики любят эмоции, вы любите. Я- не исключение.

— Головин надолго выбыл?
— По предварительной оценке — дней на 10.

— У вас была перебранка с Юрием Палычем?
— Да нет…

— Как удаление повлияло на игру?
— Считаю, что до удаления мы контролировали игру.

— Хосонов со своими задачами справился?
— Футболистам, которые хорошо работают, надо давать шансы. Да, они нестабильны, но если Чалов в хорошей форме — играет Чалов, если Жамалетдинов — Жамалетдинов. Сегодня вышел Хосонов — он был лучше всего на сегодня готов, поэтому вышел. И мы продолжим этот путь. Всем нам нравится, когда молодые растут и приносят пользу клубу, сборным, но никому не нравится, когда они сидят на скамейке. Считаю, полное отсутствие удаления было у Кучаева в Туле, а следующий матч пропускает Хосонов. Посмотрите, против кого из топ-команд совершается столько ошибок. Можно вспомнить засчитанный гол «Ахмата», второй гол Ари.

— Вас не удивило, что «Локо» с первых минут отдал мяч?
— Это можно было предположить, учитывая график «Локомотива» — «Краснодар», «Зенит», «Шериф».

— О чём перед матчем беседовали с Семиным?
— Обсуждали, будет удаление или нет. На самом деле — разные ситуации. Как дела и так далее.

— С трибуны показалось, что ЦСКА наделал массу позиционных ошибок. С чем это связано?
— А как выдумаете? Когда быстрое поле, соперник, проигрывая, имеет на одного футболиста, этого можно ожидать. В первом тайме кроме пропущенного мяча ошибок не было.

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Юрий Сёмин был настроен более добродушно.

— Могли выиграть, могли и проиграть, — признался главный «машинист». — Впечатления очень хорошие — в том плане, что за такой короткий срок смогли найти эмоции на этот замечательный для болельщиков и для меня матч. Нашли волевые усилия, когда проигрывали, правильные решения. Основное — у команды есть характер, будем двигаться дальше.

— Почему ваш выбор в воротах пал на Коченкова?
— До последнего выбирал. Проиграли предыдущий матч — наверное, поэтому. Хотя его [Медведева] вины не было, но всегда надо изменения делать, чтобы встряхнуть команду, мотивацию поменять. Поэтому была замена Лысова, Медведева. На мой взгляд, Коченков хорошо сыграл. Второй момент — он более габаритный. ЦСКА прекрасно исполняет угловые, Антону было легче с ними бороться.

— Схема с тремя защитниками себя не оправдала?
— Она имеет основания для того, чтобы мы её использовали. Пропустили не из-за схемы, а из-за своих ошибок. Второй мяч — все подумали, что мяч уже ушёл. То что ЦСКА имел преимущество в начале, так он со всеми имеет — и с «Арсеналом», и до этого. Они всегда агрессивно начинают, хотя с «Базелем» и было наоборот. Ещё был хороший момент — ЦСКА с положительными эмоциями вернулся из еврокубков, а мы с отрицательными, но проявили силу воли и провели великолепный матч.

— «Локомотив» получил премию «фейр-плей», команда прибавила в плане дисциплины. Работаете над этим?
— Я сторонник агрессивного футбола, который через «не могу», но я не сторонник грубых нарушений, тем более — откровенных. Я всегда игрокам об этом говорю. Профессионалы с одной стороны, профессионалы — с другой.

— Сегодняшние судейские решения — лишний аргумент в пользу внедрения видеоповторов?
— Видеоповторы будут по всему миру, но я боюсь одного: пока повторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность, а мне этого не хотелось бы. Хотелось бы поработать с повторами. Смотрели вчера «Боруссия» — «Бавария»? Там потребовался повтор, все посмотрели, по-честному. Если бы сегодня судья посмотрел повтор, не было бы стычки после столкновения Вернблума и Миранчука.

— Ваше видение заварушки во втором тайме.
— Молодец Игорь Акинфеев. Настоящий капитан. Он быстро всех развёл, успокоил. Молодец!

— Игорь подошёл и после матча тоже?
— Поговорили по-дружески. Игорь — замечательный человек, который есть в нашем футболе. Я пожелал ему удачи в сборной.

Локомотив М 2:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
5.11.2017, 16:30 Зрители: 19015 основной раунд: 16-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
14′ Антон Миранчук (Д. Фарфан) 60
87′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, А. Коломейцев) 4
11 Виктор Винисиус Витинью (Г. Щенников) 29′
66 Бибрас Натхо 43′
Нереализованные пенальти
76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
62′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов (к) 27
70′ Тарас Михалик 17
Александр Коломейцев 18
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 75′
6 Алексей Березуцкий 48′
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
66 Бибрас Натхо
80 Хетаг Хосонов 40′ 50′
3 Понтус Вернблум 59′
10 Алан Дзагоев 80′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
6 Угловые 11
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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