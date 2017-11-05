«Акинфеев быстро всех успокоил». Гончаренко и Сёмин — о дерби

Судя по настроению и тональности высказываний Виктора Гончаренко, гостей Черкизово ничья скорее огорчила, чем порадовала.
— Такие матчи всегда делятся на до и после удаления, — отметил главный «армеец». — До удаления мы контролировали игру, а после пошли сплошные эмоции. Качественного футбола в атаке стало немного — стало тяжелее убегать. Тем не менее болельщикам такие матчи нравятся.
— Почему предпочли Набабкина Василию Березуцкому?
— У Василия травма.
— Из всех вариантов в атаке вы выбрали Вернблума. Будете ли использовать его в этом качестве впредь?
— Не знаю, посмотрим. Весь вопрос в том, что нападающие должны оказывать давление на защиту соперника, а Понтус это делать умеет. Штатные форварды должны со скамейки смотреть, как выполнять эту работу, если пока не получается самим так играть.
— Вас во втором тайме тоже эмоции захлестнули?
— Болельщики любят эмоции, вы любите. Я- не исключение.
— Головин надолго выбыл?
— По предварительной оценке — дней на 10.
— У вас была перебранка с Юрием Палычем?
— Да нет…
— Как удаление повлияло на игру?
— Считаю, что до удаления мы контролировали игру.
— Хосонов со своими задачами справился?
— Футболистам, которые хорошо работают, надо давать шансы. Да, они нестабильны, но если Чалов в хорошей форме — играет Чалов, если Жамалетдинов — Жамалетдинов. Сегодня вышел Хосонов — он был лучше всего на сегодня готов, поэтому вышел. И мы продолжим этот путь. Всем нам нравится, когда молодые растут и приносят пользу клубу, сборным, но никому не нравится, когда они сидят на скамейке. Считаю, полное отсутствие удаления было у Кучаева в Туле, а следующий матч пропускает Хосонов. Посмотрите, против кого из
— Вас не удивило, что «Локо» с первых минут отдал мяч?
— Это можно было предположить, учитывая график «Локомотива» — «Краснодар», «Зенит», «Шериф».
— О чём перед матчем беседовали с Семиным?
— Обсуждали, будет удаление или нет. На самом деле — разные ситуации. Как дела и так далее.
— С трибуны показалось, что ЦСКА наделал массу позиционных ошибок. С чем это связано?
— А как выдумаете? Когда быстрое поле, соперник, проигрывая, имеет на одного футболиста, этого можно ожидать. В первом тайме кроме пропущенного мяча ошибок не было.
Юрий Сёмин был настроен более добродушно.
— Могли выиграть, могли и проиграть, — признался главный «машинист». — Впечатления очень хорошие — в том плане, что за такой короткий срок смогли найти эмоции на этот замечательный для болельщиков и для меня матч. Нашли волевые усилия, когда проигрывали, правильные решения. Основное — у команды есть характер, будем двигаться дальше.
— Почему ваш выбор в воротах пал на Коченкова?
— До последнего выбирал. Проиграли предыдущий матч — наверное, поэтому. Хотя его [Медведева] вины не было, но всегда надо изменения делать, чтобы встряхнуть команду, мотивацию поменять. Поэтому была замена Лысова, Медведева. На мой взгляд, Коченков хорошо сыграл. Второй момент — он более габаритный. ЦСКА прекрасно исполняет угловые, Антону было легче с ними бороться.
— Схема с тремя защитниками себя не оправдала?
— Она имеет основания для того, чтобы мы её использовали. Пропустили не
— «Локомотив» получил премию «фейр-плей», команда прибавила в плане дисциплины. Работаете над этим?
— Я сторонник агрессивного футбола, который через «не могу», но я не сторонник грубых нарушений, тем более — откровенных. Я всегда игрокам об этом говорю. Профессионалы с одной стороны, профессионалы — с другой.
— Сегодняшние судейские решения — лишний аргумент в пользу внедрения видеоповторов?
— Видеоповторы будут по всему миру, но я боюсь одного: пока повторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность, а мне этого не хотелось бы. Хотелось бы поработать с повторами. Смотрели вчера «Боруссия» — «Бавария»? Там потребовался повтор, все посмотрели,
— Ваше видение заварушки во втором тайме.
— Молодец Игорь Акинфеев. Настоящий капитан. Он быстро всех развёл, успокоил. Молодец!
— Игорь подошёл и после матча тоже?
— Поговорили
|Локомотив М
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2:2
Первый тайм: 1:2
|ЦСКА
|Юрий Семин
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)