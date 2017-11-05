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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Геркус: Вернблум — самый неудаляемый игрок в РФПЛ. Надо с этим что-то делать

Президент «Локомотива» Илья Геркус после домашней ничьей с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ выразил недовольство тем, как российские судьи оценивают действия хавбека «армейцев» Понтуса Вернблума.

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«По моему мнению, в моменте с Вернблумом удаление было. Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать. Понтус какой-то неприкасаемый. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие.

Хотел бы я, чтобы в моей команде был такой игрок? Не думаю, что тогда бы он сохранял все свои волшебные свойства.

Но я не хотел бы заострять внимание на судействе — в целом оно было позитивное. Сама игра получилась замечательная, по накалу — лигочемпионская, — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Локомотив М 2:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
5.11.2017, 16:30 Зрители: 19015 основной раунд: 16-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
14′ Антон Миранчук (Д. Фарфан) 60
87′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, А. Коломейцев) 4
11 Виктор Винисиус Витинью (Г. Щенников) 29′
66 Бибрас Натхо 43′
Нереализованные пенальти
76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
62′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов (к) 27
70′ Тарас Михалик 17
Александр Коломейцев 18
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 75′
6 Алексей Березуцкий 48′
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
66 Бибрас Натхо
80 Хетаг Хосонов 40′ 50′
3 Понтус Вернблум 59′
10 Алан Дзагоев 80′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
6 Угловые 11
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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