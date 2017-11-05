Геркус: Вернблум — самый неудаляемый игрок в РФПЛ. Надо с этим что-то делать

«По моему мнению, в моменте с Вернблумом удаление было. Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать. Понтус какой-то неприкасаемый. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие.