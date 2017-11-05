Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шикарное шоу в дерби

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О том, как в этот вечер было горячо в Черкизове — в репортаже «Советского спорта».

СЛИШКОМ МНОГО ЗАЩИТНИКОВ

После поражения от «Шерифа» (1:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предположил, что, дословно, «цсковцы забьют весь стадион». Специалист не ошибся. Забили. Но все же не под завязку. Увы и ах, но расширенный уикенд сделал свое дело: солдаут на «РЖД Арене», видимо, придется отложить до весны.

«Локо» и ЦСКА к этому дерби подходили в разном настроении. Одни невольно проиграли в еврокубках, другие — наоборот, на волевых, победили «Базель» (2:1). В чемпионате же ситуация диаметрально противоположная, но ты поди перезагрузи голову в преддверии столь ответственной встречи. Составы, объевшиеся молодильных яблок, явно на это в полной мере не способны.

Виктор Гончаренко с первых минут бросил в бой Хосонова, убрал даже со скамейки Головина ввиду повреждения на тренировке, и поставил в оборону сразу трех крайних защитников. И если Щенников с Фернандесом располагались на удобных для себя позициях, то Набабкин превратился в третьего центрального вместе с Алексеем Березуцким и Васиным. Семин тоже чуть изменил состав по сравнению с последним матчем: в дуэт защитников Кверквелия-Пейинович третьим вклинился Михалик (в случае чего он способен уходить выше и образовывать опорную пару с Игорем Денисовым), а Рыбус заменил подуставшего физически и морально Лысова. Не слишком ли много оборонительных футболистов на двоих? В остальном, Миранчуки, Фернандеш и Фарфан — на месте. Ну, а как без них нынче игра?

КОНЦЕНТРАЦИЯ ОШИБОК ЗАВЫШЕНА

Честно говоря, удивило, что Вернблум ушел вперед сразу, как только Сергей Карасев свистнул о начале матча. Обычно Понтус уходил на острие атаки в концовках еще со времен Леонида Слуцкого, но теперь, возможно, видеть его главным форвардом команды придется чаще. Это же насколько себя дискредитировал и деклассировал Оланаре, что его не выпускают на поле даже в самой аховой кадровой ситуации? У «Локо» же впереди действовали, как мы выяснили, все те же лица и все по той же схеме: между собой, благодаря технике, видению поля, скорости и взаимопониманию. Это и привело к забитому голу уже на 14-й минуте. Антон Миранчук обыгрался с Фернандешем и, как это часто бывает не без участия Васина получил мяч, а затем пробил в дальний угол ворот Акинфеева. Рабочий получился гол, но все-таки какой-то простой для армейской обороны. Раньше такие красно-синие пропускали редко.

После не ошибки Васина, нет, а скорее помарки, вновь в голову закралась мысль о целостности оборонительных постулатов ЦСКА. Игнашевич и братья Березуцкие, проведшие уже 1000 матчей на двоих за главный клуб в карьере, в силу возраста не могли выдержать бешеного темпа соперника, поэтому втроем, как в старые добрые, на поле «РЖД Арены» не вышли. А ведь раньше все начиналось именно с них. Теперь же у армейцев насыщенная и вариативная линия полузащиты, что еще раз доказал сравнявший счет на 28-й минуте Витиньо, шикарный правый фланг, закрытый Фернандесом, и конечно же Акинфеев. В общем-то, все. В двух из четырех линий все хорошо, в других других — очень плохо.

У железнодорожников же это «очень плохо» распространилось только на вратарскую позицию. И это стало ясно не сегодня и не вчера. А в четверг, когда команда Семина проиграла дома «Шерифу». Гилерме тогда получил травму бедра, его заменил Медведев и понеслась — гол в ближний угол, гол в дальний, еще парочка не самых спокойных, присущих мастеровитому вратарю, действий — и Никиты уже нет в воротах, его место занял Коченков. Возможно, зря. Под конец первого тайма Антон разволновался как школьник на выпускном, начал ошибаться и в итоге позволил ЦСКА ногой Натхо выйти вперед. Началась нервозность вроде бы безобидно, а вылилась в опрометчивый выход из ворот, не самую правильную борьбу за мяч и поражение по итогам первого тайма.

ГОНЧАРЕНКО VS СЕМИН, ВЕРНБЛУМ VS ВСЕ

Сразу же после начала второй половины встречи возник единственный вопрос: насколько минут хватит «Локомотив»? Все-таки железнодорожники после еврокубков отдыхали на два дня меньше армейцев, а это, извините, лишние 48 часов на восстановление. Но то ли судьба-злодейка решила уравнять шансы команд, то ли на Солнце вспыхнула очередная вспышка, то ли что-то еще, но Хосонов чуть не оторвал ногу Михалику и, справедливо получив вторую желтую, удалился с поля. Вот и получите — 11 уставших против 10 наиболее свежих.

И это было лишь началом ядерной 15-минутки. Вдруг Вернблум вспомнил, что он может двигать локтями не хуже известных рэп-артистов и калечить при этом окружающих. Момент получился настолько жестким, что Гончаренко атаковал Семина. Не поверите, но обычно спокойный белорус рванул к тренеру оппонентов выяснять отношения. И если бы не Лоськов, резервный арбитр Игорь Федотов и персонал «Локо», тренеры бы точно сцепились не только языками. Как же жарко в Черкизове! Понтус, кстати, в это время уверял Карасева в своем ангельском происхождении и клевете со стороны. Вообще, за такие фолы нужно давать красные карточки, а не желтые. А если бы швед Миранчука натурально вырубил?

Конечно после потери бойца главной задачей ЦСКА стал отжим соперника от своих ворот. Получалось это далеко не всегда, но, как и до перерыва, помог Васин. Виктор снес в штрафной выбегавшего один на один Фарфана. Фернандеш реализовать 11-метровый не смог, но это лишь разозлило «Локомотив», и прессовать соперника он стал с удвоенной силой. Откуда только они взялись, вот что непонятно…

Но это и не важно, когда звезды делают результат. А в «Локо» сейчас именно так. В очередной атаке Миранчук выкатил снаряд Ману, а тот, забывший про незабитый пенальти и вспомнивший про вызов в сборную Португалии, прошил Акинфеева. А дальше все как в лучших фильмах — сдержанные эмоции Фернандеша и несдержанная радость Ильи Геркуса. Свисток. «Локомотив» все еще первый, но уже не так далеко, как раньше. Занавес.

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