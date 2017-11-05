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18:30 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью со столичным ЦСКА со счетом 2:2 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Голы в составе хозяев забили Антон Миранчук (14-я минута) и Мануэл Фернандеш (87). У гостей отличились Витиньо (28) и Бибрас Натхо (43). На 49-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Хетаг Хосонов, впервые вышедший в стартовом составе армейцев. На 76-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти при счете 1:2.

Железнодорожники продолжают лидировать в национальном первенстве с 33 очками, армейцы идут четвертыми (26).

В следующем матче «Локомотив» в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи» 19 ноября, ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровском» 18 ноября.

Локомотив М 2:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
5.11.2017, 16:30 основной раунд: 16-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
14′ Антон Миранчук (Д. Фарфан) 60
87′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, А. Коломейцев) 4
11 Виктор Винисиус Витинью (Г. Щенников) 28′
66 Бибрас Натхо 43′
Нереализованные пенальти
76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
62′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов (к) 27
70′ Тарас Михалик 17
Александр Коломейцев 18
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 75′
6 Алексей Березуцкий 48′
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
66 Бибрас Натхо
80 Хетаг Хосонов 40′ 49′
3 Понтус Вернблум 57′
10 Алан Дзагоев 80′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
6 Угловые 11
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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