«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ

Голы в составе хозяев забили Антон Миранчук (14-я минута) и Мануэл Фернандеш (87). У гостей отличились Витиньо (28) и Бибрас Натхо (43). На 49-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Хетаг Хосонов, впервые вышедший в стартовом составе армейцев. На 76-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти при счете 1:2.