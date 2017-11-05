История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Промес, Зе Луиш и Адриано — в атаке «Спартака» на матч с «Уфой»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 16-го тура российской
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 16-го тура российской
В нападении
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Попов, Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Салатич, Игбун.