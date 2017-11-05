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19:15 (мск), источник: Советский спорт

«Рубин» — «Зенит». Стартовые составы

«Рубин» и «Зенит» объявили заявки на очный матч 16-го тура премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин»

Стартовый состав: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила (К), Канунников, Жемалетдинов.

Запасные игроки: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Бурлак, Набиуллин, Карадениз, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.

«Зенит»

Стартовый состав: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито (К), Мевля, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запасные игроки: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Ригони, Дриусси.

Напомним, матч на «Казань Арене» начнется в 19:00.

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