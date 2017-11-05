История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
«Рубин» — «Зенит». Стартовые составы
«Рубин» и «Зенит» объявили заявки на очный матч 16-го тура
«Рубин» и «Зенит» объявили заявки на очный матч 16-го тура
«Рубин»
Стартовый состав: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила (К), Канунников, Жемалетдинов.
Запасные игроки: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Бурлак, Набиуллин, Карадениз, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.
«Зенит»
Стартовый состав: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито (К), Мевля, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.
Запасные игроки: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Ригони, Дриусси.
Напомним, матч на «Казань Арене» начнется в 19:00.