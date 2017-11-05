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Дубль Маркелова принес «Анжи» победу над «Амкаром»
МОСКВА, 5 ноя —
МОСКВА, 5 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Анжи». В составе победителей дубль сделал Иван Маркелов (5-я и 28-я минуты), который на 63-й минуте заработал удаление. У «Амкара» отличился Михаил Костюков (12).
«Анжи» набрал 16 очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата России, «Амкар» с 17 баллами идет 12-м.
В следующем туре «Анжи» 19 ноября примет московский «Локомотив», в этот же день «Амкар» сыграет в гостях с «Ростовом».
|Гаджи Гаджиев
|Вадим Скрипченко
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|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)