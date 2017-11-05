Дубль Маркелова принес «Анжи» победу над «Амкаром»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Анжи». В составе победителей дубль сделал Иван Маркелов (5-я и 28-я минуты), который на 63-й минуте заработал удаление. У «Амкара» отличился Михаил Костюков (12).

«Анжи» набрал 16 очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата России, «Амкар» с 17 баллами идет 12-м.