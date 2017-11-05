Дубль Маркелова принес «Анжи» победу над «Амкаром»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Неизбежность старения доказали математически
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри0
Верона0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина0
Рома0
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
17:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив М1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Сталь Д
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Зенит
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Кан
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер1
Торино1
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар1
Анжи2
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Ворскла
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Малага
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск1
Арсенал Т2
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
16:26 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Маркелова принес «Анжи» победу над «Амкаром»

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Махачкалинский «Анжи» в гостях победил пермский «Амкар» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Анжи». В составе победителей дубль сделал Иван Маркелов (5-я и 28-я минуты), который на 63-й минуте заработал удаление. У «Амкара» отличился Михаил Костюков (12).

«Анжи» набрал 16 очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата России, «Амкар» с 17 баллами идет 12-м.

В следующем туре «Анжи» 19 ноября примет московский «Локомотив», в этот же день «Амкар» сыграет в гостях с «Ростовом».

Амкар 1:2
Первый тайм: 1:2
Анжи
5.11.2017, 14:00 основной раунд: 16-й тур Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Вадим Скрипченко
Голы
13′ Михаил Костюков (И.В. Мельников) 27
88 Иван Маркелов (Г. Тетрашвили, О. Данченко) 5′
88 Иван Маркелов (А. Прудников) 28′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Михаил Сиваков 18
57′ Брайн Оладапо Идову 19
Дмитрий Белоруков 41
Фегор Огуде 8
Саид Эззатоллахи 66
Иван Мельников 32
51′ Дарко Бодул 9
41′ 57′ Секу Конде 6
Александр Милькович 2
46′ Януш Гол (к) 5
73′ Михаил Гащенков 17
34′ 76′ Михаил Костюков 27
Браун Фелисио Форбс 26
47 Георгий Лория
2 Гурам Тетрашвили (к) 78′
14 Игорь Армаш
52 Мирал Самарджич
92 Сергей Брызгалов
88 Иван Маркелов 21′ 63′
77 Аяз Гулиев
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 86′
95 Магомед Эльмурзаев
7 Адлан Кацаев 84′ 84′
8 Арсен Хубулов
49 Александр Прудников 90′
96 Джамал Дибиргаджиев
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 6
1 Угловые 4
20 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Скандал за свой счёт: лыжное дело или очередная пощёчина российскому спорту
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии
Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF
«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ
«Спартак» впервые с 2011 года в гостях обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь