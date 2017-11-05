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Тульский «Арсенал» обыграл на выезде «СКА-Хабаровск»
МОСКВА, 5 ноя —
МОСКВА, 5 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Эванс Кангва (5-я минута) и Лука Джорджевич (86), у хозяев отличился Виталий Федотов (33).
«Арсенал» набрал 23 очка и поднялся на шестое место в таблице, «СКА-Хабаровск» с 12 очками идет 16-м.
В следующем туре «Арсенал» 18 ноября примет казанский «Рубин», а «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с московским ЦСКА.
|СКА-Хабаровск
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1:2
Первый тайм: 1:1
|Арсенал Т
|Алексей Поддубский
|Миодраг Божович
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)