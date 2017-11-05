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13:43 (мск), источник: Р-Спорт

Тульский «Арсенал» обыграл на выезде «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала» победили «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 16-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Эванс Кангва (5-я минута) и Лука Джорджевич (86), у хозяев отличился Виталий Федотов (33).

«Арсенал» набрал 23 очка и поднялся на шестое место в таблице, «СКА-Хабаровск» с 12 очками идет 16-м.

В следующем туре «Арсенал» 18 ноября примет казанский «Рубин», а «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с московским ЦСКА.

СКА-Хабаровск 1:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал Т
5.11.2017, 11:00 основной раунд: 16-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский Миодраг Божович
Голы
33′ Виталий Федотов (К. Савичев, М. Маркович) 19
10 Эванс Кангва (И. Горбатенко, В. Габулов) 5′
18 Лука Джорджевич 86′
Составы
Александр Довбня 1
59′ Исмаил Эдиев (к) 3
Александр Пуцко 5
Дмитрий Гришко 37
Константин Савичев 77
Георгий Наваловский 88
Максим Казанков 87
Мирослав Маркович 11
74′ Павел Карасев 6
Николай Калинский 78
39′ 78′ Денис Дедечко 69
Венцислав Христов 91
82′ Виталий Федотов 19
Георгий Габулов 8
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
77 Михаил Александров
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко 90+1′
10 Эванс Кангва
55 Александру Бурчану
8 Гиа Григалава 73′ 42′
71 Александр Денисов
88 Игорь Шевченко 69′
18 Лука Джорджевич
20 Горан Чаушич 68′
7 Кантемир Берхамов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 8
0 Угловые 2
10 Фолы 16
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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