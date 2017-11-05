«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля мячи забили Александр Максименко (на 35-й минуте) и Роман Слесарев (63). У гостей отличились Ярослав Ивакин (21) и Константин Маркин (68).