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11:05 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Футболисты клуба «СКА-Хабаровск» сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура молодежного первенства России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля мячи забили Александр Максименко (на 35-й минуте) и Роман Слесарев (63). У гостей отличились Ярослав Ивакин (21) и Константин Маркин (68).

Матчи основных составов пройдут позже в воскресенье. Начало встречи в 11:00 мск.

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