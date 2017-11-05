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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 5 ноя —
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МОСКВА, 5 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля мячи забили Александр Максименко (на 35-й минуте) и Роман Слесарев (63). У гостей отличились Ярослав Ивакин (21) и Константин Маркин (68).
Матчи основных составов пройдут позже в воскресенье. Начало встречи в 11:00 мск.