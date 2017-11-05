Галактионов: Задачей ФК «Ахмат» является продолжение философии Кононова

В субботу «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Эта игра стала первой для грозненской команды после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, который покинул клуб в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал один из его помощников Михаил Галактионов.

«Было важно увидеть реакцию команды на последний неудачный отрезок, — сказал Галактионов. — Смена тренера для всех нас была неожиданностью. Нашей задачей было продолжить ту идеологию, философию, тренерское направление в работе, которое было. Благодарны ребятам, как они отреагировали на игру».