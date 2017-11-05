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00:42 (мск), источник: ТАСС

Галактионов: Задачей ФК «Ахмат» является продолжение философии Кононова

ТАСС, 5 ноября. Смена тренера в грозненском футбольном клубе «Ахмат» стала неожиданностью для команды, но перед игроками стоит задача продолжать философию Олега Кононова. Об этом сказал и. о. главного тренера грозненцев Михаил Галактионов, слова которого приводит пресс-служба «Ахмата».

В субботу «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Эта игра стала первой для грозненской команды после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, который покинул клуб в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал один из его помощников Михаил Галактионов.

«Было важно увидеть реакцию команды на последний неудачный отрезок, — сказал Галактионов. — Смена тренера для всех нас была неожиданностью. Нашей задачей было продолжить ту идеологию, философию, тренерское направление в работе, которое было. Благодарны ребятам, как они отреагировали на игру».

«За четыре рабочих дня, которые у нас были, что-то коренным образом изменить нельзя, да и не нужно было. Определенные нюансы попытались донести, какие-то моменты будем привносить, если продолжим готовить команду к игре. А так, повторюсь, ту философию и идеологию, которые были при Олеге Георгиевиче, мы намерены продолжить — это комбинационный футбол, футбол от себя. Хотим не только подстраиваться под соперника, но играть так, как мы тренируемся», — добавил специалист.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 21 очко.

Ахмат 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
4.11.2017, 19:00 Зрители: 12487 основной раунд: 16-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Леонид Кучук
Голы
50′ Аблай Мбенг (О. Роши) 17
Составы
Виталий Гудиев 33
59′ Ризван Уциев (к) 40
Заурбек Плиев 3
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Филипе Сампайю 94
41′ Силва Лима Исмаэл 11
Антон Швец 23
85′ 85′ Одисе Роши 21
Родолфу 2
78′ Лео Жаба 8
Магомед Митришев 95
73′ Аблай Мбенг 17
Заур Садаев 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов 90+3′
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
20 Жан Маер
84 Александр Гацкан (к) 90+2′
12 Алексей Ионов 80′
8 Игорь Киреев
10 Александр Зуев 54′
17 Мусса Думбья
11 Александр Бухаров 70′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 2
7 Угловые 6
12 Фолы 6
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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