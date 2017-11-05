Галактионов: Задачей ФК «Ахмат» является продолжение философии Кононова

В субботу «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Эта игра стала первой для грозненской команды после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, который покинул клуб в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал один из его помощников Михаил Галактионов.
«Было важно увидеть реакцию команды на последний неудачный отрезок, — сказал Галактионов. — Смена тренера для всех нас была неожиданностью. Нашей задачей было продолжить ту идеологию, философию, тренерское направление в работе, которое было. Благодарны ребятам, как они отреагировали на игру».
«За четыре рабочих дня, которые у нас были, что-то коренным образом изменить нельзя, да и не нужно было. Определенные нюансы попытались донести, какие-то моменты будем привносить, если продолжим готовить команду к игре. А так, повторюсь, ту философию и идеологию, которые были при Олеге Георгиевиче, мы намерены продолжить — это комбинационный футбол, футбол от себя. Хотим не только подстраиваться под соперника, но играть так, как мы тренируемся», — добавил специалист.
В турнирной таблице «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 21 очко.