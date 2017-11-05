Почему ЦСКА — фаворит дерби с лидером
Игорь Рабинер — о центральном матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА.
Игорь Рабинер — о центральном матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА.
МЕЧТА ДЛЯ «ЛОКО»: ВСЯ РФПЛ — ИЗ ОДНИХ
Серия испытаний высшей категории сложности для «Локомотива» продолжается. После 2:0 в позапрошлом туре дома с «Краснодаром» при зенитовских 0:1 от «Арсенала» команда Юрия Семина вышла на первое место в таблице по дополнительным показателям, после выездного разгрома питерцев в очном матче за первое место по итогам круга стала единоличным лидером. И вот — третий
То есть в среднем — со счетом 3:1. Тем самым, что зафиксирован в первом дерби «Локомотива» с ЦСКА на 3-й Песчаной. Было это во 2-м туре, когда «Локо» еще никто, кроме Семина и самих футболистов команды, не рассматривал в качестве кандидата не то что в чемпионы, а даже в призеры.
Для «Локомотива» было бы идеально, чтобы вся РФПЛ состояла из одних
ЦСКА после одного гола в семи матчах всех турниров очнулся во втором тайме встречи Лиги чемпионов в «Базеле». Несколько крутых перестановок от Виктора Гончаренко в перерыве — выход на замену Дзагоева, перевод Вернблума в центр нападения, а Головина в опорную зону — сработали на все сто, и
Плюс ко всему, ЦСКА играл в Базеле во вторник и имел более чем достаточно времени для восстановления перед воскресной встречей в Черкизове. Чего нельзя сказать о самом «Локомотиве», который сейчас имеет возможность прочувствовать на себе все худшие черты Лиги Европы, матчи которой проводятся в четверг вечером. Причем если обычно есть возможность переноса игры первенства на понедельник, то теперь она отсутствует
В итоге «Локо» оказался в явно худшем положении перед встречей с одним из прямых конкурентов: у ЦСКА игра — с четвертого дня на пятый, у хозяев — со второго на третий. Да еще и не вечером (интересно, кстати, почему нельзя было, зная о Лиге Европы, поменять время этой встречи с матчем «Спартак» — «Анжи», который начнется в семь вечера), а в 16.30. То есть между поединками с «Шерифом» и ЦСКА у
Впрочем, «Локо» уже показывал умение выходить из аналогичной ситуации. После 3:0 у «Злина» команда Семина точно так же
Другое дело, что ЦСКА — не «Динамо». И подходит к нему «Локомотив» не после 3:0 со «Злином», а после 1:2 от «Шерифа». После очередного гола Фарфана (ах как он «купил» вратаря молдавской команды, взглядом как бы отыскивая адресата для прострела и вдруг на силу пробив в ближний!) показалось было, что дома все сложится гораздо спокойнее, чем в Тирасполе, но получилось как
ШАНС ДЛЯ МЕДВЕДЕВА
Ко всему прочему, «Локомотив» на
Что ж, Медведеву предоставлен шанс доказать, что достаточно стесненный в средствах на трансферы «Локомотив» (о чем Геркус не устает повторять) потратил эти три миллиона комиссионных не впустую. Одно дело — ставить рекорды в «Ростове» Курбана Бердыева, где ставка на эшелонированную оборону позволяет почти всем мячам долетать до него, как выражаются футбольные люди, сдутыми (такая же метаморфоза произошла до Медведева и с Сосланом Джанаевым), и другое — выручать не в таких комфортных условиях. Встреча с ЦСКА — прекрасный момент для того, чтобы вспомнить прошлый сезон. Другое дело, что после «Шерифа» психологически для этого — не самый комфортный момент. Впрочем, у спортсмена судьба такая — преодолевать обстоятельства.
А обстоятельства эти будут заключаться, среди прочего, в голодном до игры Дзагоеве, который, без сомнений, жаждет продолжить то, что начал в Швейцарии. Мне с трудом верится, что Гончаренко с самого начала матча поставит в атаку Вернблума — эта мера еще со времен Леонида Слуцкого рассматривается как крайняя. Но учитывая, что в юности швед выходил в атаке, а в ЦСКА не раз доказывал на этой позиции свою эффективность, может, стоит поговорить о его переводе туда на постоянной основе не шутки ради? Ведь, повторяю, один гол в семи матчах — это явно не дело случая.
КАК УДЕРЖАТЬ ОТ МЫСЛЕЙ О СБОРНЫХ?
Очень интересно в Базеле выглядел юный Кучаев, который, похоже, наиболее уверенной поступью из всей
Еще один фактор, который может сказаться в пользу ЦСКА, — вот в чем. Не будет ли тот же Фарфан, которому предстоят стыки за попадание на ЧМ-2018 в составе сборной Перу против Новой Зеландии, невольно себя приберегать в последнем матче перед ними? Не станет ли думать главная звезда первого круга в составе «Локо» Мануэл Фернандеш о первом за несколько лет вызове в сборную Португалии, пусть и на товарищеские спарринги, — ведь это, может, единственный шанс вернуться в обойму действующих чемпионов Европы? Не будут ли те же братья Миранчуки мысленно жить предстоящими играми с Аргентиной и Испанией, против Месси и Иньесты?
Впрочем,
На мой взгляд, хорошо, что дерби доверили Сергею Карасеву — единственному серьезному претенденту от России на судейство ЧМ-2018. Внутренняя практика у рефери, претендующего на такую честь, должна быть крутая — одними еврокубками сыт не будешь. А когда исполняешь роль резервного арбитра у Павла Кукуяна в матче «Спартак» — «Амкар», качественной подготовке к чемпионату мира это не слишком способствует. Лучше судить «Локо» — ЦСКА.
УБЕРЕТ ЛИ МАНЧИНИ КОКОРИНА С ФЛАНГА?
А тем временем у «Зенита» — далеко не такой простой матч, чтобы в случае осечки «Локомотива» догнать его, как это может показаться. Да, «Рубин», в гости к которому летят петербуржцы, прозябает на 10-м месте и проиграл почти половину матчей. Но это Бердыев, ребята! А маэстро хлебом не корми — дай дома с фаворитом сыграть. Хороший результат с «Зенитом» в присутствии первых лиц клуба и республики всегда способствует снятию нервозности вокруг команды, даже если в остальном многое идет не так.
Сам же «Зенит», хоть и сравнял усилиями Александра Кокорина счет на четвертой добавленной минуте в Тронхейме и вышел в еврокубковую весну, проблемы и близко еще не преодолел. В последних четырех встречах чемпионата набрано два очка — показатель для команды уровня и амбиций Питера удручающий. 0:3 от прямого конкурента на своем поле — мощный удар и по психологии, и по самолюбию. Порой такое, наоборот, оказывается действенным средством для выздоровления. Но не всегда.
Ответный матч с «Русенборгом» ответа, как команда отреагировала на «Локомотив», не дал. В Казани многое прояснится. В том числе и то, продолжит ли Роберто Манчини оказывать доверие Артему Дзюбе ценой перевода Кокорина на фланг. Версия о том, что лучший снайпер чемпионата перестал забивать именно по этой причине, становится все более ходовой.
«Зенит» попал в шторм, из которого ему надо как можно скорее выбираться, — пока волны не засосали. С каждым матчем ощущения, что Манчини владеет ситуацией, все меньше. Но в Питере, можно не сомневаться, сделают все, чтобы выкарабкаться из положения терапевтическими, а не хирургическими, средствами.
Одним из них, кстати, уже зимой может быть раздача ряда «скамеечников» из числа опытных игроков по арендам. Какой смысл людям уровня Нобоа, Жиркова или Шатова проводить по одному матчу в месяц? Вот уже и тот же Шатов публично после игры называет себя «сбитым летчиком», что ясно говорит о психологическом состоянии одного из самых талантливых российских футболистов. Ему, если у него еще есть надежда попасть на ЧМ-2018, выбираться из
А вот что делать Дзюбе? Геркус в недавнем интервью высказался о возможном возобновлении переговоров по его переходу в «Локомотив», но
Но если так продолжится и дальше —
«СПАРТАК»: ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА 15 МИНУТ ПОЗИТИВА
У «Спартака» дома — крайне неудобный соперник, «Уфа». В прошлом первенстве, напомню, это был единственный клуб, отобравший очки (и более того, обыгравший) чемпиона на его поле. В нынешнем
Из худшего своего состояния — игрового, физического, внутрикомандного —
Августовского мрака нет и близко, хотя разговоры о восьмиматчевой беспроигрышной серии вызывают скорее ироническую усмешку — да, с 19 августа, когда случились 3:4 с «Локомотивом»,
6-е место перед 16-м туром — показатель для «Спартака», мягко говоря, не ахти, но, с другой стороны, это всего лишь три очка до ЦСКА, то есть до 3-го места и зоны Лиги чемпионов. «Зенит» и тем более «Локомотив» намного дальше, но и семь очков от питерцев — дистанция не космическая. Если продолжить пропускать в каждом матче после 80-й минуты, ее, конечно, не отыграть — и можно будет только утешаться виртуальной таблицей, согласно которой, если бы матчи продолжались 80, а не 90 минут, «Спартак» лидировал бы в чемпионате. Про виртуальное и реальное в знаменитом анекдоте перед выездным матчем с лондонским «Арсеналом» в 2006 году все исчерпывающе сказал Валерий Газзаев.
«Спартаку» пора вспомнить о том, что в прошлом сезоне он побил все домашние рекорды по очкам и победам в чемпионате России. Три очка с «Уфой» — единственной не покорившейся ему тогда командой, — может, как раз и стали бы сейчас для