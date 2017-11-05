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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему ЦСКА — фаворит дерби с лидером

Игорь Рабинер — о центральном матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

МЕЧТА ДЛЯ «ЛОКО»: ВСЯ РФПЛ — ИЗ ОДНИХ ТОП-КЛУБОВ!

Серия испытаний высшей категории сложности для «Локомотива» продолжается. После 2:0 в позапрошлом туре дома с «Краснодаром» при зенитовских 0:1 от «Арсенала» команда Юрия Семина вышла на первое место в таблице по дополнительным показателям, после выездного разгрома питерцев в очном матче за первое место по итогам круга стала единоличным лидером. И вот — третий топ-матч кряду.

Вообще-то чем выше уровень оппонента, тем лучше в этом сезоне играют красно-зеленые. Уступали-то они «Тосно», «Амкару», «Уфе» и «Шерифу». После того, как одержали над «Зенитом» первую выездную победу с 2004 года (что намекает на символику, ведь именно в том году «Локо» последний на сегодня раз выигрывал чемпионат России), заодно нанеся сине-бело-голубым из первое крупное поражение в Санкт-Петербурге за 11 лет, я уже приводил впечатляющую статистику. 3:1 у ЦСКА, 4:3 у «Спартака», 2:0 у «Краснодара», 3:0 у «Зенита» — все четыре встречи с другими топ-клубами России в первом круге выиграны с общим счетом 12:4.

То есть в среднем — со счетом 3:1. Тем самым, что зафиксирован в первом дерби «Локомотива» с ЦСКА на 3-й Песчаной. Было это во 2-м туре, когда «Локо» еще никто, кроме Семина и самих футболистов команды, не рассматривал в качестве кандидата не то что в чемпионы, а даже в призеры. Как-то будет теперь, когда настрой на железнодорожников у всех совсем иной?

Для «Локомотива» было бы идеально, чтобы вся РФПЛ состояла из одних топ-клубов. Но некоторые объективные показатели, как ни парадоксально, говорят в пользу армейцев. Нет, речь не о том, что в прошлом году после локомотивских 1:0 в первом круге последовали 0:4 во втором — тут год на год не приходится. Речь о еврокубковом послевкусии — как физическом, так и эмоциональном. Никак не увязывать его с национальным первенством все равно не получится — евротурниры проходят не где-то в параллельной галактике, они так или иначе влияют на команды и их состояние.

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ЦСКА после одного гола в семи матчах всех турниров очнулся во втором тайме встречи Лиги чемпионов в «Базеле». Несколько крутых перестановок от Виктора Гончаренко в перерыве — выход на замену Дзагоева, перевод Вернблума в центр нападения, а Головина в опорную зону — сработали на все сто, и красно-синие превратили 0:1 в 2:1. Будучи списанными многими после кошмарных домашних 0:2 от того же «Базеля» из гонки за место в плей-офф ЛЧ, они одним махом туда вернулись — пусть из-за соотношения матчей со швейцарцами и не являются там фаворитами.

Плюс ко всему, ЦСКА играл в Базеле во вторник и имел более чем достаточно времени для восстановления перед воскресной встречей в Черкизове. Чего нельзя сказать о самом «Локомотиве», который сейчас имеет возможность прочувствовать на себе все худшие черты Лиги Европы, матчи которой проводятся в четверг вечером. Причем если обычно есть возможность переноса игры первенства на понедельник, то теперь она отсутствует из-за обязательного перерыва ФИФА на матчи сборных.

В итоге «Локо» оказался в явно худшем положении перед встречей с одним из прямых конкурентов: у ЦСКА игра — с четвертого дня на пятый, у хозяев — со второго на третий. Да еще и не вечером (интересно, кстати, почему нельзя было, зная о Лиге Европы, поменять время этой встречи с матчем «Спартак» — «Анжи», который начнется в семь вечера), а в 16.30. То есть между поединками с «Шерифом» и ЦСКА у красно-зеленых — 65 с половиной часов. Маловато для полноценного восстановления, которое, как нередко доводилось слышать и от тренеров, и от спортивных ученых, происходит с третьего дня на четвертый. А тут и полноценных трех суток нет!

Впрочем, «Локо» уже показывал умение выходить из аналогичной ситуации. После 3:0 у «Злина» команда Семина точно так же из-за слота для сборных проводила матч с «Динамо» днем в воскресенье — и выдала вторую крупную победу подряд. Главный тренер опасался функционального спада — а команда выглядела все лучше и лучше! А спад этот настал как раз после возвращения футболистов из сборных и пришелся на игру в Уфе.

Другое дело, что ЦСКА — не «Динамо». И подходит к нему «Локомотив» не после 3:0 со «Злином», а после 1:2 от «Шерифа». После очередного гола Фарфана (ах как он «купил» вратаря молдавской команды, взглядом как бы отыскивая адресата для прострела и вдруг на силу пробив в ближний!) показалось было, что дома все сложится гораздо спокойнее, чем в Тирасполе, но получилось как раз-таки хуже. На выезде железнодорожники после блистательной комбинации тоже открыли счет — но «Шериф» оказался командой с характером. Тогда — едва не выиграл, а теперь одержал волевую победу.

ШАНС ДЛЯ МЕДВЕДЕВА

Ко всему прочему, «Локомотив» на какое-то время потерял вратаря Гильерме. Засидевшийся на лавке прошлогодний ростовский рекордсмен Никита Медведев за это время, кажется, немного забронзовел, что не вполне сочетается с тремя миллионами евро, уплаченными его агентам в качестве комиссионных (президент «Локо» Илья Геркус эти цифры на днях подтвердил). Интересные нынче пошли вариации статуса «свободный агент», не правда ли? Тем более, у красно-зеленых, помимо Гильерме, есть и Коченков, здорово игравший основным вратарем в «Мордовии» у Семина в РФПЛ несколько лет назад, когда команда из Саранска заняла восьмое место — наивысшее в своей истории.

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Что ж, Медведеву предоставлен шанс доказать, что достаточно стесненный в средствах на трансферы «Локомотив» (о чем Геркус не устает повторять) потратил эти три миллиона комиссионных не впустую. Одно дело — ставить рекорды в «Ростове» Курбана Бердыева, где ставка на эшелонированную оборону позволяет почти всем мячам долетать до него, как выражаются футбольные люди, сдутыми (такая же метаморфоза произошла до Медведева и с Сосланом Джанаевым), и другое — выручать не в таких комфортных условиях. Встреча с ЦСКА — прекрасный момент для того, чтобы вспомнить прошлый сезон. Другое дело, что после «Шерифа» психологически для этого — не самый комфортный момент. Впрочем, у спортсмена судьба такая — преодолевать обстоятельства.

А обстоятельства эти будут заключаться, среди прочего, в голодном до игры Дзагоеве, который, без сомнений, жаждет продолжить то, что начал в Швейцарии. Мне с трудом верится, что Гончаренко с самого начала матча поставит в атаку Вернблума — эта мера еще со времен Леонида Слуцкого рассматривается как крайняя. Но учитывая, что в юности швед выходил в атаке, а в ЦСКА не раз доказывал на этой позиции свою эффективность, может, стоит поговорить о его переводе туда на постоянной основе не шутки ради? Ведь, повторяю, один гол в семи матчах — это явно не дело случая.

КАК УДЕРЖАТЬ ОТ МЫСЛЕЙ О СБОРНЫХ?

Очень интересно в Базеле выглядел юный Кучаев, который, похоже, наиболее уверенной поступью из всей красно-синей молодежи сейчас идет в направлении статуса Головина. Матч с «Локомотивом» станет для этого творческого полузащитника очередной ступенькой в становлении. Вообще, в Черкизове встретятся два клуба, делающие сейчас наибольшую ставку на свою молодежь. С одной стороны — братья Миранчуки, Лысов, Баринов, который нанес роскошный, но, увы, обезвреженный вратарем удар через себя в матче с «Шерифом». С другой — Головин, Кучаев, Жамалетдинов, Чалов. Есть и другие, реже появляющиеся в основе: Корян и Галаджан у «Локо», Хосонов у ЦСКА. Приятно перечислять!

Еще один фактор, который может сказаться в пользу ЦСКА, — вот в чем. Не будет ли тот же Фарфан, которому предстоят стыки за попадание на ЧМ-2018 в составе сборной Перу против Новой Зеландии, невольно себя приберегать в последнем матче перед ними? Не станет ли думать главная звезда первого круга в составе «Локо» Мануэл Фернандеш о первом за несколько лет вызове в сборную Португалии, пусть и на товарищеские спарринги, — ведь это, может, единственный шанс вернуться в обойму действующих чемпионов Европы? Не будут ли те же братья Миранчуки мысленно жить предстоящими играми с Аргентиной и Испанией, против Месси и Иньесты?

Впрочем, тут-то нет сомнений, что такой опытный тренер, как Семин, сумеет провести с футболистами разъяснительную работу и завести так, чтобы они и думать не смели убирать ноги и беречь себя для национальных команд. Так настроить на игру, как он, человек, связывающий игру 2010-х с футболом советских времен (и тем самым для тех, кто помнит и любит то футбольное время, еще более ценный), мало кто умеет.

На мой взгляд, хорошо, что дерби доверили Сергею Карасеву — единственному серьезному претенденту от России на судейство ЧМ-2018. Внутренняя практика у рефери, претендующего на такую честь, должна быть крутая — одними еврокубками сыт не будешь. А когда исполняешь роль резервного арбитра у Павла Кукуяна в матче «Спартак» — «Амкар», качественной подготовке к чемпионату мира это не слишком способствует. Лучше судить «Локо» — ЦСКА.

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УБЕРЕТ ЛИ МАНЧИНИ КОКОРИНА С ФЛАНГА?

А тем временем у «Зенита» — далеко не такой простой матч, чтобы в случае осечки «Локомотива» догнать его, как это может показаться. Да, «Рубин», в гости к которому летят петербуржцы, прозябает на 10-м месте и проиграл почти половину матчей. Но это Бердыев, ребята! А маэстро хлебом не корми — дай дома с фаворитом сыграть. Хороший результат с «Зенитом» в присутствии первых лиц клуба и республики всегда способствует снятию нервозности вокруг команды, даже если в остальном многое идет не так.

Сам же «Зенит», хоть и сравнял усилиями Александра Кокорина счет на четвертой добавленной минуте в Тронхейме и вышел в еврокубковую весну, проблемы и близко еще не преодолел. В последних четырех встречах чемпионата набрано два очка — показатель для команды уровня и амбиций Питера удручающий. 0:3 от прямого конкурента на своем поле — мощный удар и по психологии, и по самолюбию. Порой такое, наоборот, оказывается действенным средством для выздоровления. Но не всегда.

Ответный матч с «Русенборгом» ответа, как команда отреагировала на «Локомотив», не дал. В Казани многое прояснится. В том числе и то, продолжит ли Роберто Манчини оказывать доверие Артему Дзюбе ценой перевода Кокорина на фланг. Версия о том, что лучший снайпер чемпионата перестал забивать именно по этой причине, становится все более ходовой.

«Зенит» попал в шторм, из которого ему надо как можно скорее выбираться, — пока волны не засосали. С каждым матчем ощущения, что Манчини владеет ситуацией, все меньше. Но в Питере, можно не сомневаться, сделают все, чтобы выкарабкаться из положения терапевтическими, а не хирургическими, средствами.

Одним из них, кстати, уже зимой может быть раздача ряда «скамеечников» из числа опытных игроков по арендам. Какой смысл людям уровня Нобоа, Жиркова или Шатова проводить по одному матчу в месяц? Вот уже и тот же Шатов публично после игры называет себя «сбитым летчиком», что ясно говорит о психологическом состоянии одного из самых талантливых российских футболистов. Ему, если у него еще есть надежда попасть на ЧМ-2018, выбираться из Санкт-Петербурга надо в первую очередь. Тогда как у Жиркова ситуация совсем иная — в сборную он вызывается, Черчесов ему (пусть уже не как твердому игроку стартового состава, но обоймы — точно) доверяет.

А вот что делать Дзюбе? Геркус в недавнем интервью высказался о возможном возобновлении переговоров по его переходу в «Локомотив», но ситуация-то сейчас совсем другая, чем в августе. Тогда сломался Ари, еще не пришел Эдер и невозможно было предположить, как может выступать на острие атаки Фарфан. Теперь все они есть, а появление Дзюбы (почти невозможное и по финансам, и по самому факту аренды или продажи игрока «Зенитом» прямому конкуренту) может нарушить сложившийся в «Локомотиве» баланс — как на поле, так и за его пределами. Такие вещи в разгар сезона при лидерстве команды не делаются — тем более что они влекут за собой перестройку игры на ходу.

Но если так продолжится и дальше — что-то Дзюбе (опять же если он рассчитывает попасть на чемпионат мира) нужно делать, и «Зениту» с Дзюбой — тоже. Манчини — явно не его тренер, и едва ли случайно в инстаграме форвард однажды опубликовал пост-ностальгию по Андре Виллаш-Боашу. Никакой критики итальянца там не было, но такие сообщения — они ведь и от нынешней неудовлетворенности берутся…

«СПАРТАК»: ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА 15 МИНУТ ПОЗИТИВА

У «Спартака» дома — крайне неудобный соперник, «Уфа». В прошлом первенстве, напомню, это был единственный клуб, отобравший очки (и более того, обыгравший) чемпиона на его поле. В нынешнем красно-белых на «Открытие Арене» побеждал «Локомотив», там делали ничьи «Анжи» и «Амкар».

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Из худшего своего состояния — игрового, физического, внутрикомандного — красно-белые выбрались, но того куража, что присутствовал после двух побед подряд в чемпионате и 5:1 у «Севильи», сейчас нет. Две ничьи кряду — с «Амкаром» (когда спартаковцам повезло с не назначенным в их ворота в концовке пенальти) и «Ростовом» (с пропущенным голом в концовке), поражение в Севилье — все это бодрости духа не вполне способствует. С другой стороны, последние 15 минут на «Рамон Санчес Писхуан», равно как и голевое возвращение в строй Зе Луиша, — это позитив, от которого можно отталкиваться.

Августовского мрака нет и близко, хотя разговоры о восьмиматчевой беспроигрышной серии вызывают скорее ироническую усмешку — да, с 19 августа, когда случились 3:4 с «Локомотивом», красно-белые в чемпионате не проигрывали, вот только пять из этих восьми матчей завершились вничью. В том числе со «СКА-Хабаровск», «Тосно», «Анжи» и «Амкаром». Если же говорить о 13-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах (эти восемь плюс три в Лиге чемпионов и два в Кубке России), то она была оборвана как раз в Севилье 1 ноября. «Спартак» не знал поражений весь сентябрь, октябрь и 11 дней августа — то есть 72 дня. Одержал за это время шесть побед при семи ничьих. Так себе статистика.

6-е место перед 16-м туром — показатель для «Спартака», мягко говоря, не ахти, но, с другой стороны, это всего лишь три очка до ЦСКА, то есть до 3-го места и зоны Лиги чемпионов. «Зенит» и тем более «Локомотив» намного дальше, но и семь очков от питерцев — дистанция не космическая. Если продолжить пропускать в каждом матче после 80-й минуты, ее, конечно, не отыграть — и можно будет только утешаться виртуальной таблицей, согласно которой, если бы матчи продолжались 80, а не 90 минут, «Спартак» лидировал бы в чемпионате. Про виртуальное и реальное в знаменитом анекдоте перед выездным матчем с лондонским «Арсеналом» в 2006 году все исчерпывающе сказал Валерий Газзаев.

«Спартаку» пора вспомнить о том, что в прошлом сезоне он побил все домашние рекорды по очкам и победам в чемпионате России. Три очка с «Уфой» — единственной не покорившейся ему тогда командой, — может, как раз и стали бы сейчас для красно-белых символом перелома средненько пока складывающегося для них сезона. Ставить на один лишь Кубок России, тем более что встречаться в четвертьфинале с «Крыльями Советов» предстоит на «знаменитом» мартовском самарском газоне, — слишком рискованно. Да и в Лигу чемпионов через него в любом случае не попадешь. А Лига Европы после нынешних «Ливерпуля» и «Севильи» — это вареная курица после первоклассного стейка.

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