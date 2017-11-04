Перемены взбодрили «Ахмат»
В Грозном «Ростов» играл тускло и потерпел заслуженное поражение от «Ахмата».
В Грозном «Ростов» играл тускло и потерпел заслуженное поражение от «Ахмата».
ПЕРЕМЕНЫ ВЗБОДРИЛИ «АХМАТ»
Оба клуба завершили первый круг всего в одном очке от зоны переходных матчей, выдав под конец этого отрезка долгие неудачные серии. В результате лопнувшего в Грозном терпения к этому матчу хозяев готовил уже Михаил Галактионов. Исполняющий обязанности главного тренера предпочел поставить вперед Лео Жабу и Мбенга, а его ростовский оппонент Леонид Кучук обошелся без сюрпризов в стартовом составе.
Игра получилась типичной для встреч ростовчан и грозненцев — вязкой, с массой борьбы и минимумом остроты. Первые полчаса прошли достаточно скучно, если не считать небольшой вспышки активности хозяев на исходе четверти часа игры, когда Анхель головой пробил выше, а через минуту с ударом Исмаэла
Концовка первого тайма, впрочем, подарила зрителям немного острых ощущений. Сначала Маер вывел Ионова один на один с Гудиевым, но полузащитник гостей слишком сильно пробросил мяч мимо вратаря и момент упустил. Пять минут спустя столь же верный шанс был у хозяев — Лео Жаба разрезал защитную линию ростовчан пасом на Роши, который не смог переиграть бросившегося ему в ноги Песьякова.
А вскоре после перерыва счет был открыт — Роши легко прошел на фланге Устинова и навесил на линию вратарской, где Мбенг перпрыгнул Ингасона и сбросил мяч в угол ворот Песьякова. Чуть позже ростовчане в несчетный уже раз за последние матчи упустили подбор — Лео мощно пробил рядом со штангой.
За следующие полчаса Кучук полностью сменил атакующий блок своей команды, однако ни к каким изменениям в игре это не привело. Пожалуй, осмысленности в атаках гостей даже стало еще меньше, чем раньше. Не создав после перерыва ни одного стоящего момента, ростовчане продлили безвыигрышную серию до десяти игр, а Михаил Галактионов одержал победу в первом же своем матче у руля команды
|Михаил Галактионов
|Леонид Кучук
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)