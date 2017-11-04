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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перемены взбодрили «Ахмат»

В Грозном «Ростов» играл тускло и потерпел заслуженное поражение от «Ахмата».

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРЕМЕНЫ ВЗБОДРИЛИ «АХМАТ»

Оба клуба завершили первый круг всего в одном очке от зоны переходных матчей, выдав под конец этого отрезка долгие неудачные серии. В результате лопнувшего в Грозном терпения к этому матчу хозяев готовил уже Михаил Галактионов. Исполняющий обязанности главного тренера предпочел поставить вперед Лео Жабу и Мбенга, а его ростовский оппонент Леонид Кучук обошелся без сюрпризов в стартовом составе.

Игра получилась типичной для встреч ростовчан и грозненцев — вязкой, с массой борьбы и минимумом остроты. Первые полчаса прошли достаточно скучно, если не считать небольшой вспышки активности хозяев на исходе четверти часа игры, когда Анхель головой пробил выше, а через минуту с ударом Исмаэла из-за штрафной справился Песьяков.

Концовка первого тайма, впрочем, подарила зрителям немного острых ощущений. Сначала Маер вывел Ионова один на один с Гудиевым, но полузащитник гостей слишком сильно пробросил мяч мимо вратаря и момент упустил. Пять минут спустя столь же верный шанс был у хозяев — Лео Жаба разрезал защитную линию ростовчан пасом на Роши, который не смог переиграть бросившегося ему в ноги Песьякова.

А вскоре после перерыва счет был открыт — Роши легко прошел на фланге Устинова и навесил на линию вратарской, где Мбенг перпрыгнул Ингасона и сбросил мяч в угол ворот Песьякова. Чуть позже ростовчане в несчетный уже раз за последние матчи упустили подбор — Лео мощно пробил рядом со штангой.

За следующие полчаса Кучук полностью сменил атакующий блок своей команды, однако ни к каким изменениям в игре это не привело. Пожалуй, осмысленности в атаках гостей даже стало еще меньше, чем раньше. Не создав после перерыва ни одного стоящего момента, ростовчане продлили безвыигрышную серию до десяти игр, а Михаил Галактионов одержал победу в первом же своем матче у руля команды премьер-лиги.

Ахмат 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
4.11.2017, 19:00 Зрители: 12487 основной раунд: 16-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Леонид Кучук
Голы
50′ Аблай Мбенг (О. Роши) 17
Составы
Виталий Гудиев 33
59′ Ризван Уциев (к) 40
Заурбек Плиев 3
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Филипе Сампайю 94
41′ Силва Лима Исмаэл 11
Антон Швец 23
85′ 85′ Одисе Роши 21
Родолфу 2
78′ Лео Жаба 8
Магомед Митришев 95
73′ Аблай Мбенг 17
Заур Садаев 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов 90+3′
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
20 Жан Маер
84 Александр Гацкан (к) 90+2′
12 Алексей Ионов 80′
8 Игорь Киреев
10 Александр Зуев 54′
17 Мусса Думбья
11 Александр Бухаров 70′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 2
7 Угловые 6
12 Фолы 6
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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