Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРЕМЕНЫ ВЗБОДРИЛИ «АХМАТ»

Оба клуба завершили первый круг всего в одном очке от зоны переходных матчей, выдав под конец этого отрезка долгие неудачные серии. В результате лопнувшего в Грозном терпения к этому матчу хозяев готовил уже Михаил Галактионов. Исполняющий обязанности главного тренера предпочел поставить вперед Лео Жабу и Мбенга, а его ростовский оппонент Леонид Кучук обошелся без сюрпризов в стартовом составе.

Игра получилась типичной для встреч ростовчан и грозненцев — вязкой, с массой борьбы и минимумом остроты. Первые полчаса прошли достаточно скучно, если не считать небольшой вспышки активности хозяев на исходе четверти часа игры, когда Анхель головой пробил выше, а через минуту с ударом Исмаэла из-за штрафной справился Песьяков.

Концовка первого тайма, впрочем, подарила зрителям немного острых ощущений. Сначала Маер вывел Ионова один на один с Гудиевым, но полузащитник гостей слишком сильно пробросил мяч мимо вратаря и момент упустил. Пять минут спустя столь же верный шанс был у хозяев — Лео Жаба разрезал защитную линию ростовчан пасом на Роши, который не смог переиграть бросившегося ему в ноги Песьякова.

А вскоре после перерыва счет был открыт — Роши легко прошел на фланге Устинова и навесил на линию вратарской, где Мбенг перпрыгнул Ингасона и сбросил мяч в угол ворот Песьякова. Чуть позже ростовчане в несчетный уже раз за последние матчи упустили подбор — Лео мощно пробил рядом со штангой.