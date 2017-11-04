«Ахмат» обыграл «Ростов» в первом матче после отставки Кононова
ТАСС, 4 ноября. Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Мяч на 50-й минуте забил Аблае Мбенг.
ТАСС, 4 ноября. Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Мяч на 50-й минуте забил Аблае Мбенг.
«Ахмат» прервал свою безвыигрышную серию из четырех матчей в первенстве России. Эта игра стала первой для грозненской команды после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, который покинул клуб в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал один из его помощников Михаил Галактионов.
«Ростов» не может победить в чемпионате страны на протяжении 10 матчей. В последний раз команда выигрывала 12 августа, тогда «Ростов» в гостях разгромил «Уфу» — 4:1.
В турнирной таблице «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 21 очко, «Ростов» с 18 очками идет 11-м.
В следующем туре «Ахмат» 18 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Ростов» на следующий день примет пермский «Амкар».
|Михаил Галактионов
|Леонид Кучук
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)