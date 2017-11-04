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21:25 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» обыграл «Ростов» в первом матче после отставки Кононова

ТАСС, 4 ноября. Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Мяч на 50-й минуте забил Аблае Мбенг.

«Ахмат» прервал свою безвыигрышную серию из четырех матчей в первенстве России. Эта игра стала первой для грозненской команды после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, который покинул клуб в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал один из его помощников Михаил Галактионов.

«Ростов» не может победить в чемпионате страны на протяжении 10 матчей. В последний раз команда выигрывала 12 августа, тогда «Ростов» в гостях разгромил «Уфу» — 4:1.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 21 очко, «Ростов» с 18 очками идет 11-м.

В следующем туре «Ахмат» 18 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Ростов» на следующий день примет пермский «Амкар».

Ахмат 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
4.11.2017, 19:00 Зрители: 12487 основной раунд: 16-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Леонид Кучук
Голы
50′ Аблай Мбенг (О. Роши) 17
Составы
Виталий Гудиев 33
59′ Ризван Уциев (к) 40
Заурбек Плиев 3
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Филипе Сампайю 94
41′ Силва Лима Исмаэл 11
Антон Швец 23
85′ 85′ Одисе Роши 21
Родолфу 2
78′ Лео Жаба 8
Магомед Митришев 95
73′ Аблай Мбенг 17
Заур Садаев 9
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов 90+3′
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
20 Жан Маер
84 Александр Гацкан (к) 90+2′
12 Алексей Ионов 80′
8 Игорь Киреев
10 Александр Зуев 54′
17 Мусса Думбья
11 Александр Бухаров 70′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 2
7 Угловые 6
12 Фолы 6
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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