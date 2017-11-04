«Ахмат» обыграл «Ростов» в первом матче после отставки Кононова

«Ахмат» прервал свою безвыигрышную серию из четырех матчей в первенстве России. Эта игра стала первой для грозненской команды после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, который покинул клуб в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал один из его помощников Михаил Галактионов.