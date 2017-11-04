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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов выводит «быков» из кризиса?

«Тосно» уступил «Краснодару» в Петербурге (1:3).

Источник: Спорт-Экспресс

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

СМОЛОВ — 7,0. Сделал второй дубль подряд, хладнокровно реализовав свои голевые моменты, благодаря чему догнал Кокорина в списке лучших бомбардиров чемпионата (у обоих по 8 забитых мячей).

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Тосно» начал игру уверенно и мощно и уже на 4-й минуте вышел вперед: заброс Буйволова в штрафную продолжил направо Марков, и Заболотный, выдержав короткую паузу, прицельно пробил по воротам Синицына. В первые 10 минут гостей словно и не было на поле — Мирзов едва не удвоил преимущество, но мяч прошел мимо.

Однако «Краснодар» быстро пришел в себя. Мамаев собрал вокруг защитников «Тосно», отдал пас в штрафную, и Смолов точно покатил в угол. Хозяева бросились вперед — еще один выстрел Мирзова на несколько сантиметров разминулся с дальней штангой, а в следующей атаке «Краснодар» забил вновь: Перейра классно разобрался с чужой обороной: сделал передачу на фланг, Рамирес вернул в штрафную, и Газинский в касание пробил мимо Юрченко.

Через несколько минут поплывшие хозяева получили и третий мяч: вновь сработала связка Мамаев-Смолов, и Федор, записавший на свой счет второй дубль подряд, догнал Кокорина в списке лучших бомбардиров чемпионата — у обоих теперь по 8 голов. Для Мамаева эти голевые пасы стали первыми с августа прошлого года (8 августа 2016-го, «Краснодар» — «Ахмат» — 4:0, 2 результативных передачи).

После перерыва гости стали больше внимания уделять обороне, а хозяева — всеми силами стараться наверстать упущенное в первой половине. Но к финальному свистку цифры на табло так и не изменились. «Краснодар» одержал вторую победу кряду после четырех поражений и прервал беспроигрышную домашнюю серию «Тосно». Федор Смолов выводит «быков» из кризиса?

ЦИФРЫ

5 — беспроигрышная домашняя серия «Тосно» в чемпионате, прервавшаяся на поражении от «Краснодара», составила 5 матчей (1 победа, 4 ничьи).

7 — столько мячей забил «Краснодар» в последних двух матчах после того как на протяжении четырех игр не мог поразить ворота соперников.

ЦИТАТЫ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Начало удачное — забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым голом в наши ворота мы упускали возможность забить, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все шансы. Думаю, по качеству игры в атаке это одна из самых лучших наших игр.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

— Получать быстрый гол в самом начале матча — всегда неприятно. Как показывает практика, потом очень сложно выравнивать игру. Но нам это удалось — мы взяли под контроль центр поля, смогли реализовать свои моменты, забили три мяча. Во втором тайме команда играла уже по счету.

Тосно 1:3
Первый тайм: 1:3
Краснодар
4.11.2017, 16:30 Зрители: 4699 основной раунд: 16-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Игорь Шалимов
Голы
4′ Антон Заболотный (Евг. Марков, А. Буйволов) 17
10 Федор Смолов (П. Мамаев) 12′
8 Юрий Газинский (К. Рамирес, М. Перейра) 35′
10 Федор Смолов (П. Мамаев, М. Перейра) 38′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Раде Дугалич 26
90+2′ Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
Резиуан Мирзов 22
Александр Трошечкин 23
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
87′ Сергей Сухарев 8
Георгий Мелкадзе 10
72′ Вагиз Галиулин 21
Нуну Роша 15
39′ 78′ Евгений Марков 20
Никола Труич 77
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
6 Андреас Гранквист (к)
26 Алексей Грицаенко
10 Федор Смолов
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 80′
7 Вандерсон Масиэл
33 Маурисио Перейра 87′
15 Илья Жигулев
17 Павел Мамаев 70′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 5
6 Угловые 2
8 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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