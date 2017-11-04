Источник: Спорт-Экспресс

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

СМОЛОВ — 7,0. Сделал второй дубль подряд, хладнокровно реализовав свои голевые моменты, благодаря чему догнал Кокорина в списке лучших бомбардиров чемпионата (у обоих по 8 забитых мячей).

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Тосно» начал игру уверенно и мощно и уже на 4-й минуте вышел вперед: заброс Буйволова в штрафную продолжил направо Марков, и Заболотный, выдержав короткую паузу, прицельно пробил по воротам Синицына. В первые 10 минут гостей словно и не было на поле — Мирзов едва не удвоил преимущество, но мяч прошел мимо.

Однако «Краснодар» быстро пришел в себя. Мамаев собрал вокруг защитников «Тосно», отдал пас в штрафную, и Смолов точно покатил в угол. Хозяева бросились вперед — еще один выстрел Мирзова на несколько сантиметров разминулся с дальней штангой, а в следующей атаке «Краснодар» забил вновь: Перейра классно разобрался с чужой обороной: сделал передачу на фланг, Рамирес вернул в штрафную, и Газинский в касание пробил мимо Юрченко.

Через несколько минут поплывшие хозяева получили и третий мяч: вновь сработала связка Мамаев-Смолов, и Федор, записавший на свой счет второй дубль подряд, догнал Кокорина в списке лучших бомбардиров чемпионата — у обоих теперь по 8 голов. Для Мамаева эти голевые пасы стали первыми с августа прошлого года (8 августа 2016-го, «Краснодар» — «Ахмат» — 4:0, 2 результативных передачи).

После перерыва гости стали больше внимания уделять обороне, а хозяева — всеми силами стараться наверстать упущенное в первой половине. Но к финальному свистку цифры на табло так и не изменились. «Краснодар» одержал вторую победу кряду после четырех поражений и прервал беспроигрышную домашнюю серию «Тосно». Федор Смолов выводит «быков» из кризиса?

ЦИФРЫ

5 — беспроигрышная домашняя серия «Тосно» в чемпионате, прервавшаяся на поражении от «Краснодара», составила 5 матчей (1 победа, 4 ничьи).

7 — столько мячей забил «Краснодар» в последних двух матчах после того как на протяжении четырех игр не мог поразить ворота соперников.

ЦИТАТЫ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Начало удачное — забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым голом в наши ворота мы упускали возможность забить, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все шансы. Думаю, по качеству игры в атаке это одна из самых лучших наших игр.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»: