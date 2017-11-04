Смолов выводит «быков» из кризиса?
«Тосно» уступил «Краснодару» в Петербурге (1:3).
«Тосно» уступил «Краснодару» в Петербурге (1:3).
ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
СМОЛОВ — 7,0. Сделал второй дубль подряд, хладнокровно реализовав свои голевые моменты, благодаря чему догнал Кокорина в списке лучших бомбардиров чемпионата (у обоих по 8 забитых мячей).
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
«Тосно» начал игру уверенно и мощно и уже на 4-й минуте вышел вперед: заброс Буйволова в штрафную продолжил направо Марков, и Заболотный, выдержав короткую паузу, прицельно пробил по воротам Синицына. В первые 10 минут гостей словно и не было на поле — Мирзов едва не удвоил преимущество, но мяч прошел мимо.
Однако «Краснодар» быстро пришел в себя. Мамаев собрал вокруг защитников «Тосно», отдал пас в штрафную, и Смолов точно покатил в угол. Хозяева бросились вперед — еще один выстрел Мирзова на несколько сантиметров разминулся с дальней штангой, а в следующей атаке «Краснодар» забил вновь: Перейра классно разобрался с чужой обороной: сделал передачу на фланг, Рамирес вернул в штрафную, и Газинский в касание пробил мимо Юрченко.
Через несколько минут поплывшие хозяева получили и третий мяч: вновь сработала связка
После перерыва гости стали больше внимания уделять обороне, а хозяева — всеми силами стараться наверстать упущенное в первой половине. Но к финальному свистку цифры на табло так и не изменились. «Краснодар» одержал вторую победу кряду после четырех поражений и прервал беспроигрышную домашнюю серию «Тосно». Федор Смолов выводит «быков» из кризиса?
ЦИФРЫ
5 — беспроигрышная домашняя серия «Тосно» в чемпионате, прервавшаяся на поражении от «Краснодара», составила 5 матчей (1 победа, 4 ничьи).
7 — столько мячей забил «Краснодар» в последних двух матчах после того как на протяжении четырех игр не мог поразить ворота соперников.
ЦИТАТЫ
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:
— Начало удачное — забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым голом в наши ворота мы упускали возможность забить, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все шансы. Думаю, по качеству игры в атаке это одна из самых лучших наших игр.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:
— Получать быстрый гол в самом начале матча — всегда неприятно. Как показывает практика, потом очень сложно выравнивать игру. Но нам это удалось — мы взяли под контроль центр поля, смогли реализовать свои моменты, забили три мяча. Во втором тайме команда играла уже по счету.
|Дмитрий Парфенов
|Игорь Шалимов
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)