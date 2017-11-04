Футболисты «Краснодара» обыграли «Тосно» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (12-я, 38-я минуты) и Юрий Газинский (35). У проигравших отличился Антон Заболотный (4).

Смолов по количеству забитых мячей в текущем чемпионате России сравнялся с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным, форварды делят лидерство в списке бомбардиров, забив по восемь голов.

Для «Краснодара» эта победа стала второй подряд в первенстве страны после серии из четырех поражений. «Тосно» в чемпионате не проигрывал до этого на протяжении четырех встреч. В турнирной таблице «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 27 очков, «Тосно» с 17 очками идет 13-м.