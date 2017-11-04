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18:39 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» обыграли «Тосно» в матче чемпионата России

ТАСС, 4 ноября. «Краснодар» одержал волевую победу над «Тосно» из Ленинградской области со счетом 3:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (12-я, 38-я минуты) и Юрий Газинский (35). У проигравших отличился Антон Заболотный (4).

Смолов по количеству забитых мячей в текущем чемпионате России сравнялся с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным, форварды делят лидерство в списке бомбардиров, забив по восемь голов.

Для «Краснодара» эта победа стала второй подряд в первенстве страны после серии из четырех поражений. «Тосно» в чемпионате не проигрывал до этого на протяжении четырех встреч. В турнирной таблице «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 27 очков, «Тосно» с 17 очками идет 13-м.

В следующем туре «Краснодар» 18 ноября примет московский «Спартак», «Тосно» на следующий день в гостях сыграет с «Зенитом».

Тосно 1:3
Первый тайм: 1:3
Краснодар
4.11.2017, 16:30 основной раунд: 16-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Игорь Шалимов
Голы
4′ Антон Заболотный (Евг. Марков, А. Буйволов) 17
10 Федор Смолов (П. Мамаев) 12′
8 Юрий Газинский (К. Рамирес, М. Перейра) 35′
10 Федор Смолов (П. Мамаев, М. Перейра) 38′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Раде Дугалич 26
90+2′ Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
Резиуан Мирзов 22
Александр Трошечкин 23
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
87′ Сергей Сухарев 8
Георгий Мелкадзе 10
72′ Вагиз Галиулин 21
Нуну Роша 15
39′ 78′ Евгений Марков 20
Никола Труич 77
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
6 Андреас Гранквист (к)
26 Алексей Грицаенко
10 Федор Смолов
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 81′
7 Вандерсон Масиэл
33 Маурисио Перейра 87′
15 Илья Жигулев
17 Павел Мамаев 71′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 5
6 Угловые 2
8 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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