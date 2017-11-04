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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура российской футбольной Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов».

Источник: РИА "Новости"

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Уциев, Исмаэл, Швец, Плиев, Роши, Мбенге, Лео.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Зуев, Ионов, Бухаров.

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