4 ноября исполняется 25 лет со дня одной из самых громких побед в истории клубного российского футбола.
«Ахмат» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура российской футбольной
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Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура российской футбольной
Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Уциев, Исмаэл, Швец, Плиев, Роши, Мбенге, Лео.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Зуев, Ионов, Бухаров.