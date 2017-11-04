«Зенит» выиграл у «Рубина» в молодёжном первенстве

Хозяева вышли вперёд на 6-й минуте, когда отличился Даниил Макеев. На 10-й минуте Кирилл Макеев счёт сравнял. На 32-й минуте Андрей Анисимов вывел петербургскую команду вперёд. В начале второго тайма Анисимов сумел оформить дубль. В концовке у казанцев разницу в счёте до минимальной сократил Макеев, сделавший дубль.