Футболисты «Ростова» обыграли на выезде «Ахмат» в молодежном первенстве России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тосно1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Стоук Сити1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Рождение сверхновой. Загитова — 1-я на своем первом «Гран-при»
«Локомотив» перед матчем с ЦСКА потерял вратаря и форварда
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
16:14 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ростова» обыграли на выезде «Ахмат» в молодежном первенстве России

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» обыграли на выезде грозненский «Ахмат» в матче 16-го тура молодежного первенства России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 47-й минуте забил Андрей Сиденко.

Основные команды «Ахмата» и «Ростова» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России в субботу. Встреча пройдет в Грозном и начнется в 19:00 мск.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Скандал за свой счёт: лыжное дело или очередная пощёчина российскому спорту
Рождение сверхновой. Загитова — 1-я на своем первом «Гран-при»
«Локомотив» перед матчем с ЦСКА потерял вратаря и форварда
Россиянин победил на Гран-при по фигурному катанию в Пекине
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру
Австралиец попал под Бивола: анонс предстоящего боя
«Тосно» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ
Фьюри: Я стал толстым, как свинья
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь