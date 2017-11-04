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Футболисты «Ростова» обыграли на выезде «Ахмат» в молодежном первенстве России
МОСКВА, 4 ноя —
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МОСКВА, 4 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 47-й минуте забил Андрей Сиденко.
Основные команды «Ахмата» и «Ростова» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России в субботу. Встреча пройдет в Грозном и начнется в 19:00 мск.