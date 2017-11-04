Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Футболисты ЦСКА нанесли поражение «Локомотиву» в 16-м туре молодежного первенства РФ
МОСКВА, 4 ноя —
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МОСКВА, 4 ноя —
Субботний матч на поле «Локомотива» завершился волевой победой армейцев со счетом 3:1. Дубль в составе победителей сделал Тимур Пухов (46-я и 58-я минуты), еще один гол забил Савелий Козлов (45). У «Локомотива» отличился Артем Поникаров (36).
Матч основных составов команд состоится в воскресенье в Черкизово.