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14:41 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты ЦСКА нанесли поражение «Локомотиву» в 16-м туре молодежного первенства РФ

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Футболисты ЦСКА нанесли поражение «Локомотиву» в московском дерби в рамках 16-го тура молодежного первенства России.

Источник: РИА "Новости"

Субботний матч на поле «Локомотива» завершился волевой победой армейцев со счетом 3:1. Дубль в составе победителей сделал Тимур Пухов (46-я и 58-я минуты), еще один гол забил Савелий Козлов (45). У «Локомотива» отличился Артем Поникаров (36).

Матч основных составов команд состоится в воскресенье в Черкизово.

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