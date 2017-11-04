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14:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шалимов обыграет Парфенова, «Ахмат» не победит после отставки Кононова

Сегодня двумя матчами продолжится программа 16-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

ТОСНО — КРАСНОДАР.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 16, 4.11.2017, 16:30
Тосно
-Краснодар-

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
Судья: Мешков (Московская область).
Прогноз Winline — П1 3.62 — Н 3.12 — П2 2.07.

ПОТЕРИ.

Вукушич (травма).

Окриашвили (травма).

ПОД СОМНЕНИЕМ.

Быстров, Полетанович.

Мартынович.

НОВОСТИ КОМАНД.

​· Палата по разрешению споров РФС наложила на «Тосно» запрет на регистрацию новичков. Клуб должен выплатить «Зениту» задолженность по трансферному контракту и неустойку, а также погасить задолженность по выплатам нападающему Кутьину согласно условиям расторжения контракта.

​· «Быки» провели предматчевое занятие на клубной базе, и только вечером в пятницу отправились в Санкт-Петербург.

​· Началась продажа билетов на заключительный осенний домашний матч «быков» со «Спартаком». Цены варьируются от 400 до 5000 рублей.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.

После трех поражений на старте «Тосно» пять туров не проигрывает на своем поле, хотя обыграть сумел только «Ахмат» (+1=4).

«Краснодар» с учетом Кубка России дважды обыграл тосненцев с суммарным счетом 5:0. Голы на счету пяти разных футболистов.

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ЦИТАТЫ.

Вагиз ГАЛИУЛИН, полузащитник «Тосно»:

— «Краснодар» — очень сильный соперник, но у нас есть 5 дней для того, чтобы подготовиться к этой игре. Очень надеюсь на наших фанатов, что они вновь придут на стадион, поддержат нас, а мы постараемся не подвести их.

Андреас ГРАНКВИСТ, защитник «Краснодара»:

— В матче со «СКА-Хабаровск» мы прервали, наконец, неудачную серию и продемонстрировали хороший футбол, но нам нужно продолжать в том же духе и двигаться вперед. Предстоящая встреча с «Тосно» очень важна для нас в турнирном плане. Мы должны подойти к этой игре со всей ответственностью и провести ее на высоком уровне, чтобы добиться результата.

ПРОГНОЗ.

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

1:2 Сложный матч для «Краснодара», «Тосно» — команда неприятная. Хорошо готова физически, выигрывает много единоборств, борьбу навязывает на каждом участке поля, хотя обороняется низко. В то же время имеет особенности в атаке — через доставку мяча от фланговых игроков на Маркова и Заболотного, который хорош на «втором этаже».

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

1:3 Шалимов после победы над СКА заявил, что в команде не было кризиса. Тем не менее, качество игры «Краснодара», за редкими проблесками, было далеко от образцового. После разгрома хабаровчан «Краснодар» наверняка воспрянул духом, и даже такой неуступчивый и сложный соперник, как «Тосно», не сможет его остановить.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 16, 4.11.2017, 19:00
Ахмат
-Ростов-

АХМАТ — РОСТОВ.

4 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: Сельдяков (Балашиха).
Прогноз Winline — П1 2.34 — Н 2.83 — П2 3.33.

ПОТЕРИ.

Гиголаев, Иванов, Мохаммади (травмы), Бериша (дисквалификация).

Дядюн, Калачев, Могилевец, Юсупов (травмы).

ПОД СОМНЕНИЕМ.

-

-

НОВОСТИ КОМАНД.

​· Руководство грозненского клуба приняло прошение об отставке Олега Кононова. Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Михаила Галактионова.

​· Одним из претендентов на пост главного тренера является бразилец Милтон Мендес, до августа возглавлявший «Васку да Гама». Но в Грозном пока не форсируют поиск нового наставника.

​· По индивидуальной программе тренировались на этой неделе восстанавливающиеся после травм полузащитники Калачев и Могилевец, а также нападающий Дядюн.

​· Согласно итогам голосования болельщиков лучшим футболистом донского клуба по итогам октября признан защитник Ингасон. Средняя оценка исландца — 4,15 по пятибалльной системе.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.

Проиграв «Ростову» на финише позапрошлого сезона, «Ахмат» набрал семь очков в последних трех матчах с дончанами (+2=1).

Безвыигрышная серия донской команды достигла девяти туров (=5−4). Команда не побеждает с 12 августа, когда у нее была другая серия — из четырех выигрышей.

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ЦИТАТЫ.

Ризван УЦИЕВ, защитник «Ахмата»:

— Олег Георгиевич Кононов, требовательный тренер — где надо проявит жесткость, где надо успокоит, подскажет. Мы видели, как он переживает. Он работал душой. Тяжело объяснить, да и нет объяснения, почему мы в нескольких матчах пропускали, едва забив. Олег Георгиевич имел полную поддержку со стороны руководства, в коллективе хорошая атмосфера. Тяжело было расставаться, но он принял такое решение. Мы, футболисты, сожалеем, что только такое короткое время довелось работать вместе с прекрасным человеком и хорошим тренером, и не снимаем с себя ответственность за отставку. В моей карьере он один из лучших тренеров, с кем довелось работать.

Сергей ПАРШИВЛЮК, защитник «Ростова»:

— Я думал, что после Москвы буду чувствовать себя уверенно за рулем в любом городе мира, но после Ростова уже не знаю, чего ожидать (смеется). Также могу отметить, что люди здесь очень позитивные. Когда случайный прохожий узнает на улице и начинает беседу, то говорит так, как будто мы очень давно знакомы. Все обращаются на «ты».

ПРОГНОЗ.

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

1:1 Проблемы «Ахмата» кроются прежде всего в атаке, мало моментов создается, взаимодействия еще однозначно не отлажены. Команда практически новая, много молодых ребят, в том числе бразильцев. Поэтому и игра такая — со множеством ошибок. У «Ростова» тоже выдалась сложная серия без побед.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

0:1 У «Ахмата» непростой период, и отставка Кононова вряд ли может позитивно сказаться на команде в ближайшем матче. «Ростов» же, имея не самые лучшие результаты в последних турах, в матче со «Спартаком» показал, что способен выгрызать очки даже у столь грозного соперника. Считаю, у гостей больше шансов на победу.

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