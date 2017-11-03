«Динамо» напугало «Урал». Но победу не удержало

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
После домашнего конфуза в игре «Тосно», опустившего команду Дмитрия Хохлова на 14-е место, «Динамо» летело в Екатеринбург не в лучшем настроении. А в заявке не оказалось форварда Погребняка, который в прошлом туре впервые за полтора года появился на поле в матчах
Первый тайм у
Видя, что игра не получается, Хохлов рано начал проводить замены: на 29-й минуте вместо Темникова вышел Терехов, сразу после перерыва появился Обольский. Перестановки сработали: оба молодых футболиста повысили движение на чужой половине поля. Обольский в первом же игровом эпизоде заработал штрафной, после розыгрыша которого равенство восстановил Шуньич, а Терехов следом вывел команду вперед, реализовав выход один на один. И вполне мог стать героем…
Но победу «Динамо» удержать не смогло — в самой концовке Балажиц, который и открыл счет в матче, вновь оказался при стандарте расторопнее и удачнее всех и оформил дубль. «Урал» спасся от поражения, но лишился шансов запрыгнуть по итогам тура в первую тройку.
ЦИФРЫ
1 — Гол 19-летнего полузащитника
16 000 — Результативный удар Балажица в первом тайме стал юбилейным, 16 000-м голом в истории чемпионатов России.
ЦИТАТЫ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
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Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:
— Качеством игры доволен. Ребята — молодцы, выполняли то, что нарабатывали на тренировках. По самоотдаче тоже никаких претензий. Понятно, что не все получалось, проскакивали ошибки, однако без них футбол невозможен. Конечно, обидно упускать победу на последних секундах… Почему так рано начал проводить замены? Мы же проигрывали 0:1, нужно было
|Александр Тарханов
|Дмитрий Хохлов
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)