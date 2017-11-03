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22:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» напугало «Урал». Но победу не удержало

Бело-голубые провели очень достойный второй тайм в Екатеринбурге и едва не нанесли «Уралу» первое домашнее поражение в сезоне.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

После домашнего конфуза в игре «Тосно», опустившего команду Дмитрия Хохлова на 14-е место, «Динамо» летело в Екатеринбург не в лучшем настроении. А в заявке не оказалось форварда Погребняка, который в прошлом туре впервые за полтора года появился на поле в матчах премьер-лиги.

Первый тайм у бело-голубых совсем не получился. «Урал», пусть даже и не показывал ничего сверхъестественного, смотрелся быстрее, злее, увереннее и, что самое главное, организованнее. Гол, забитый хозяевами, стал следствием грубой ошибки Шунина на выходе. Голкипер после подачи с углового бросился на перехват, упал и не добрался до мяча, после чего принялся спорить с арбитрами. Однако повтор показал, что споткнулся Антон об ногу собственного же партнера.

Видя, что игра не получается, Хохлов рано начал проводить замены: на 29-й минуте вместо Темникова вышел Терехов, сразу после перерыва появился Обольский. Перестановки сработали: оба молодых футболиста повысили движение на чужой половине поля. Обольский в первом же игровом эпизоде заработал штрафной, после розыгрыша которого равенство восстановил Шуньич, а Терехов следом вывел команду вперед, реализовав выход один на один. И вполне мог стать героем…

Но победу «Динамо» удержать не смогло — в самой концовке Балажиц, который и открыл счет в матче, вновь оказался при стандарте расторопнее и удачнее всех и оформил дубль. «Урал» спасся от поражения, но лишился шансов запрыгнуть по итогам тура в первую тройку.

ЦИФРЫ

1 — Гол 19-летнего полузащитника бело-голубых Антона Терехова стал для него первым в премьер-лиге. Потребовалось ему на дебютное свершение шесть матчей.

16 000 — Результативный удар Балажица в первом тайме стал юбилейным, 16 000-м голом в истории чемпионатов России.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Все-таки вырвали ничью. Стали правильно играть лишь после того, как нам забили второй гол. А до этого была суета. Может, из-за излишнего желания. Все-таки когда борешься на самом верху таблицы, очень важно уметь совладать с ним. Настрой был, а вот игрового разума поначалу не хватало.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:

— Качеством игры доволен. Ребята — молодцы, выполняли то, что нарабатывали на тренировках. По самоотдаче тоже никаких претензий. Понятно, что не все получалось, проскакивали ошибки, однако без них футбол невозможен. Конечно, обидно упускать победу на последних секундах… Почему так рано начал проводить замены? Мы же проигрывали 0:1, нужно было что-то менять. Вот и усилили позиции, где, по нашему мнению, это требовалось.

Урал 2:2
Первый тайм: 1:0
Динамо М
3.11.2017, 17:30 Зрители: 3815 основной раунд: 16-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Дмитрий Хохлов
Голы
17′ Грегор Балажиц (Н. Димитров) 4
90+1′ Грегор Балажиц 4
44 Тони Шуньич (А. Ташаев) 49′
17 Антон Терехов (А. Соснин, Т. Шуньич) 74′
Составы
Ярослав Годзюр 31
64′ Денис Кулаков (к) 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Никита Чернов 28
Николай Димитров 17
Алексей Евсеев 94
Эрик Бикфалви 6
40′ Юрий Бавин 14
66′ Владимир Ильин 18
Георгий Чантурия 9
32′ 51′ Петрюс Бумаль 13
68′ Артем Фидлер 57
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов
3 Себастьян Хольмен 41′
44 Тони Шуньич
48 Евгений Луценко
23 Антон Соснин
41 Александр Сапета
11 Иван Темников 30′
17 Антон Терехов
88 Александр Ташаев 90′
15 Ибрагим Цаллагов
10 Александр Зотов 46′
90 Николай Обольский
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
17 Фолы 19
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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