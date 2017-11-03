«Динамо» напугало «Урал». Но победу не удержало

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

После домашнего конфуза в игре «Тосно», опустившего команду Дмитрия Хохлова на 14-е место, «Динамо» летело в Екатеринбург не в лучшем настроении. А в заявке не оказалось форварда Погребняка, который в прошлом туре впервые за полтора года появился на поле в матчах премьер-лиги.

Первый тайм у бело-голубых совсем не получился. «Урал», пусть даже и не показывал ничего сверхъестественного, смотрелся быстрее, злее, увереннее и, что самое главное, организованнее. Гол, забитый хозяевами, стал следствием грубой ошибки Шунина на выходе. Голкипер после подачи с углового бросился на перехват, упал и не добрался до мяча, после чего принялся спорить с арбитрами. Однако повтор показал, что споткнулся Антон об ногу собственного же партнера.

Видя, что игра не получается, Хохлов рано начал проводить замены: на 29-й минуте вместо Темникова вышел Терехов, сразу после перерыва появился Обольский. Перестановки сработали: оба молодых футболиста повысили движение на чужой половине поля. Обольский в первом же игровом эпизоде заработал штрафной, после розыгрыша которого равенство восстановил Шуньич, а Терехов следом вывел команду вперед, реализовав выход один на один. И вполне мог стать героем…

Но победу «Динамо» удержать не смогло — в самой концовке Балажиц, который и открыл счет в матче, вновь оказался при стандарте расторопнее и удачнее всех и оформил дубль. «Урал» спасся от поражения, но лишился шансов запрыгнуть по итогам тура в первую тройку.

ЦИФРЫ

1 — Гол 19-летнего полузащитника бело-голубых Антона Терехова стал для него первым в премьер-лиге. Потребовалось ему на дебютное свершение шесть матчей.

16 000 — Результативный удар Балажица в первом тайме стал юбилейным, 16 000-м голом в истории чемпионатов России.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Все-таки вырвали ничью. Стали правильно играть лишь после того, как нам забили второй гол. А до этого была суета. Может, из-за излишнего желания. Все-таки когда борешься на самом верху таблицы, очень важно уметь совладать с ним. Настрой был, а вот игрового разума поначалу не хватало.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»: