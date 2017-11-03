Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
В Минобрнауки отреагировали на скандал из-за слова «презерватив»
Арендодатели квартир, смогут неплохо заработать во время ЧМ-2018
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
4.11
Луч-Энергия
Химки
Футбол. Первый дивизион
4.11
Зенит-2
Тюмень
Все события
«Ах, какие ножки»: Климову в стиле Монро сравнили с Джоли
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо», которые сыграют в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.

Встреча состоится сегодня, 3 ноября, в Екатеринбурге, начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Урал»: Годзюр, Кулаков (к), Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумаль, Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин.

«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев, Зотов, Луценко.

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Фигурист РФ - лидер после короткой программы на Гран-при Китая
«Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым
УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за поведения фанатов
Игрок «Спартака» — в окончательном списке сборной Нидерландов
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь