Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Урал» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо», которые сыграют в матче 16-го тура Российской футбольной
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо», которые сыграют в матче 16-го тура Российской футбольной
Встреча состоится сегодня, 3 ноября, в Екатеринбурге, начало игры — в 17:30 по московскому времени.
«Урал»: Годзюр, Кулаков (к), Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумаль, Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин.
«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев, Зотов, Луценко.