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Самый дешевый билет на матч ЧР по футболу «Спартак» — ЦСКА стоит 1500 рублей
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
Встреча состоится на домашней арене «Спартака» 10 декабря.
Приобрести билет по цене 1 500 рублей можно на трибуны В и D, стоимость билетов на трибуну С колеблется в диапазоне от 1 900 до 4 500 рублей, на трибуну А — от 3 300 до 30 000.
Каждый болельщик сможет купить не более двух билетов в руки. Продажа билетов на матч будет проходить в несколько этапов.
ЦСКА в 15 турах чемпионата России набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» (22) идет шестым.