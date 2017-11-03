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16:40 (мск), источник: Р-Спорт

Самый дешевый билет на матч ЧР по футболу «Спартак» — ЦСКА стоит 1500 рублей

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. Началась продажа билетов на матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА, самый дешевый билет на дерби стоит 1 500 рублей, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится на домашней арене «Спартака» 10 декабря.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 16:30
Спартак М
-ЦСКА-

Приобрести билет по цене 1 500 рублей можно на трибуны В и D, стоимость билетов на трибуну С колеблется в диапазоне от 1 900 до 4 500 рублей, на трибуну А — от 3 300 до 30 000.

Каждый болельщик сможет купить не более двух билетов в руки. Продажа билетов на матч будет проходить в несколько этапов.

ЦСКА в 15 турах чемпионата России набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» (22) идет шестым.

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