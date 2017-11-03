Семин против Гончаренко, «Спартак» против неудобной «Уфы». Интриги 16-го тура РФПЛ

УРАЛ — ДИНАМО.

С приходом на пост главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова в основной состав вернулся Александр Сапета.

Футболист, покинувший «шмелей» и ради возвращения в стан бело-голубых фактически пожертвовавший сезоном в премьер-лиге. В пятницу он должен впервые сыграть в Екатеринбурге и попытаться взять у не проигрывающего дома «Урала» реванш за июльское поражение в Химках. Но это лишь одна из составляющих тренерской дуэли Александра Тарханова с одним из своих учеников. Удастся ли Хохлову в исключительно важном матче превзойти наставника, под началом которого он начинал свою профессиональную карьеру? Пример Сергея Семака, туром ранее обыгравшего Курбана Бердыева, имеется.

ТОСНО — КРАСНОДАР.

Два бывших спартаковца разных поколений — Дмитрий Парфенов и Игорь Шалимов — проведут на «Петровском» свою вторую дуэль. В июле в Краснодаре «быки» дали новичку предметный урок, но с тех пор многое поменялось. «Тосно» освоился на новом уровне, а южане, напротив, угодили в затяжной кризис. Но, судя по всему, он позади. Одержана уверенная победа в прошлом туре и прерваны «засухи» — командная и персонально Федора Смолова. «Краснодару» теперь нужно закрепить впечатления недельной давности и подтвердить собственную репутацию крайне опасного оппонента для команды из Ленинградской области. На данный момент с учетом Кубка России суммарный счет противостояния с «Тосно» 5:0.

АХМАТ — РОСТОВ.

Грозненский клуб покинул Олег Кононов. Станет ли это эмоциональной встряской, или в ожидании нового наставника команда блеснуть не сумеет? Для обоих соперников победа в предстоящей встрече на вес золота, а если смотреть на последние дуэли ростовчан и грозненцев, выяснится: для команды Леонида Кучука «Ахмат» является неудобным соперником. После исторической победы в Грозном, подарившей «Ростову» путевку в Лигу чемпионов, тогда еще «Терек» в трех играх с южанами набрал семь очков. Переломят ли ситуацию ростовчане, которым игры на чужих полях в этом чемпионате даются лучше домашних поединков?

СКА-ХАБАРОВСК — АРСЕНАЛ.

Дальневосточники в этом сезоне проиграли на своем поле только «Зениту», но сейчас к ним в гости едет не просто гроза авторитетов, но и гроза Хабаровска. Туляки могут похвастаться тремя кряду победами над СКА, причем одна из них в апреле прошлого года одержана в самом восточном городе премьер-лиги (1:0). Продлится ли эта серия «Арсенала», или команда Алексея Поддубского поправит неприятную статистику? Увидим в первом матче воскресенья, а заодно понаблюдаем за дуэлью сербских бомбардиров — хабаровчанина Марковича и туляка Джорджевича.

АМКАР — АНЖИ.

И снова Гаджи Гаджиев встретится с родным для себя клубом. Когда один из самых опытных специалистов в нашем футболе принял «Амкар», пермяки регулярно брали верх над махачкалинцами. Однако в последнее время ситуация изменилась, и два последних раунда остались за «Анжи» (3:1, 1:0). Ждем ответного удара уральцев, которые в последнее время не перестают радовать своих болельщиков игрой и результатами? Или хозяевам насолит бывший одноклубник Александр Прудников?

ЛОКОМОТИВ — ЦСКА.

Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»? Тем более, в Черкизово может не сыграть Гильерме, на подготовку у железнодорожников будет на два дня меньше, да и любое дерби — вещь в себе, не поддающаяся прогнозам и закономерностям. Тем не менее, от фактов тоже не уйти, а они напоминают: команда Юрия Семина и в негласном первенстве Москвы выиграла первый круг за явным преимуществом и со стопроцентным результатом. Железнодорожники расправились с «Динамо» (3:0), «Спартаком» (4:3), а началось все с победы как раз над ЦСКА (3:1). Останется ли «Локо» королем столицы после очередной встречи с земляками?

РУБИН — ЗЕНИТ.

В первом круге, когда дуэль казанцев и питерцев представлялась, как противостояние группы бывших ростовчан, перебравшиеся вслед за Курбаном Бердыевым в столицу Татарстана Кудряшов, Гранат и Азмун уступили новоиспеченным питерцам Полозу и Ерохину. Последние двое, правда, появились на поле на последних минутах, а героем дня стал сделавший дубль и казавшийся чуть ли не новым Халком аргентинец Дриусси. В тот момент неудачная для «Рубина» серия продлилась до восьми матчей. Именно столько встреч казанцы не могут обыграть «Зенит» (=1−7). Последняя победа датируется 23 июля 2013 года. Гекдениз тогда сравнял счет, а Кузьмин записал себе в актив ключевую голевую передачу (2:1). Напомнят ли они партнерам те рецепты успеха? Или решившая свои задачи в Европе команда Роберто Манчини снова начнет забивать и побеждать в национальном первенстве?

СПАРТАК — УФА.