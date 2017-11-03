Семин против Гончаренко, «Спартак» против неудобной «Уфы». Интриги 16-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 16-го тура чемпионата России.
«СЭ» выделяет главные интриги 16-го тура чемпионата России.
УРАЛ — ДИНАМО.
С приходом на пост главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова в основной состав вернулся Александр Сапета.
Футболист, покинувший «шмелей» и ради возвращения в стан
ТОСНО — КРАСНОДАР.
Два бывших спартаковца разных поколений — Дмитрий Парфенов и Игорь Шалимов — проведут на «Петровском» свою вторую дуэль. В июле в Краснодаре «быки» дали новичку предметный урок, но с тех пор многое поменялось. «Тосно» освоился на новом уровне, а южане, напротив, угодили в затяжной кризис. Но, судя по всему, он позади. Одержана уверенная победа в прошлом туре и прерваны «засухи» — командная и персонально Федора Смолова. «Краснодару» теперь нужно закрепить впечатления недельной давности и подтвердить собственную репутацию крайне опасного оппонента для команды из Ленинградской области. На данный момент с учетом Кубка России суммарный счет противостояния с «Тосно» 5:0.
АХМАТ — РОСТОВ.
Грозненский клуб покинул Олег Кононов. Станет ли это эмоциональной встряской, или в ожидании нового наставника команда блеснуть не сумеет? Для обоих соперников победа в предстоящей встрече на вес золота, а если смотреть на последние дуэли ростовчан и грозненцев, выяснится: для команды Леонида Кучука «Ахмат» является неудобным соперником. После исторической победы в Грозном, подарившей «Ростову» путевку в Лигу чемпионов, тогда еще «Терек» в трех играх с южанами набрал семь очков. Переломят ли ситуацию ростовчане, которым игры на чужих полях в этом чемпионате даются лучше домашних поединков?
Дальневосточники в этом сезоне проиграли на своем поле только «Зениту», но сейчас к ним в гости едет не просто гроза авторитетов, но и гроза Хабаровска. Туляки могут похвастаться тремя кряду победами над СКА, причем одна из них в апреле прошлого года одержана в самом восточном городе
АМКАР — АНЖИ.
И снова Гаджи Гаджиев встретится с родным для себя клубом. Когда один из самых опытных специалистов в нашем футболе принял «Амкар», пермяки регулярно брали верх над махачкалинцами. Однако в последнее время ситуация изменилась, и два последних раунда остались за «Анжи» (3:1, 1:0). Ждем ответного удара уральцев, которые в последнее время не перестают радовать своих болельщиков игрой и результатами? Или хозяевам насолит бывший одноклубник Александр Прудников?
ЛОКОМОТИВ — ЦСКА.
Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в
РУБИН — ЗЕНИТ.
В первом круге, когда дуэль казанцев и питерцев представлялась, как противостояние группы бывших ростовчан, перебравшиеся вслед за Курбаном Бердыевым в столицу Татарстана Кудряшов, Гранат и Азмун уступили новоиспеченным питерцам Полозу и Ерохину. Последние двое, правда, появились на поле на последних минутах, а героем дня стал сделавший дубль и казавшийся чуть ли не новым Халком аргентинец Дриусси. В тот момент неудачная для «Рубина» серия продлилась до восьми матчей. Именно столько встреч казанцы не могут обыграть «Зенит» (=1−7). Последняя победа датируется 23 июля 2013 года. Гекдениз тогда сравнял счет, а Кузьмин записал себе в актив ключевую голевую передачу (2:1). Напомнят ли они партнерам те рецепты успеха? Или решившая свои задачи в Европе команда Роберто Манчини снова начнет забивать и побеждать в национальном первенстве?
СПАРТАК — УФА.
Если