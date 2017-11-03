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12:15 (мск), источник: ТАСС

Рахимов назвал слухами информацию о его возможном назначении главным тренером ФК «Ахмат»

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Рашид Рахимов опроверг информацию о том, что он может вновь возглавить грозненский футбольный клуб «Ахмат». Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник пост главного тренера грозненцев покинул Олег Кононов, исполняющим обязанности стал один из его помощников Михаил Галактионов. Позднее о возможном назначении Рахимова сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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«Уже везде написали, что я принял команду, но сейчас нечего обсуждать. Карьеру продолжать собираюсь, но сейчас мне надо лететь обследоваться. Эти слухи: я во вторник прочел, что уже тренер, а сегодня пятница», — сказал 52-летний Рахимов.

Рахимов возглавлял «Ахмат» (тогда — «Терек») с ноября 2013 года по июнь 2017-го. В прошлом сезоне специалист пропустил часть матчей команды по состоянию здоровья.

После 15 туров чемпионата страны «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице с 18 очками. СМИ ранее называли возможными кандидатами на замену Кононову 58-летнего россиянина Сергея Ташуева и 52-летнего бразильца Милтона Мендеша, но информация по обоим специалистам опровергалась.

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