Рахимов назвал слухами информацию о его возможном назначении главным тренером ФК «Ахмат»

В понедельник пост главного тренера грозненцев покинул Олег Кононов, исполняющим обязанности стал один из его помощников Михаил Галактионов. Позднее о возможном назначении Рахимова сообщило издание «Спорт-Экспресс».
«Уже везде написали, что я принял команду, но сейчас нечего обсуждать. Карьеру продолжать собираюсь, но сейчас мне надо лететь обследоваться. Эти слухи: я во вторник прочел, что уже тренер, а сегодня пятница», — сказал 52-летний Рахимов.
Рахимов возглавлял «Ахмат» (тогда — «Терек») с ноября 2013 года по июнь 2017-го. В прошлом сезоне специалист пропустил часть матчей команды по состоянию здоровья.
После 15 туров чемпионата страны «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице с 18 очками. СМИ ранее называли возможными кандидатами на замену Кононову 58-летнего россиянина Сергея Ташуева и 52-летнего бразильца Милтона Мендеша, но информация по обоим специалистам опровергалась.