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20:11 (мск), источник: Советский спорт

Порок на экспорт. Почему Головину необходимо срочно уежать в Европу

Корреспондент «Советского спорта» уверен: это еще один знак для отъезда полузащитника за рубеж.

Источник: Советский спорт

Журналист испанской Marca Хави Эрнандес сообщил, что спортивный директор «Барселоны» следил за хавбеком ЦСКА Александром Головиным на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1).

Российские футболисты любят тепличные условия. Или даже так: российские футболисты обожают тепличные условия. Если ты выделяешься на фоне остальных, неплохой контракт, место в основе топового по меркам РФПЛ клуба, вызовы в сборную России — все это обеспечено. А если шлифануть это еще всеобщим признанием и шансом пошуметь в еврокубках, становится совсем хорошо.

Не часто, но все-таки случается, что в прессе, причем не обязательно российской, проскакивают новости о возможном интересе европейских грандов или середняков к нашим молодым и, хочется верить, амбициозным парням. И опять же не часто все это оказывается истиной, и кто-то из нашей родимой премьер-лиги скрепя сердцем уезжает.

Головин из нового поколения российских футболистов, которому плевать на высохшие и превратившиеся в догму имени РФС устои. Хочется верить, что Александр знает себе цену куда больше, чем мы можем представить. Что для него европейский опыт — а также опыт так никуда и не уехавших Дзагоева, Мамаева и Кокорина — и возможность поучиться чему-то новому у Венгеров и Зиданов куда важнее, чем новый Гелентваген, очередной Кубок России и выезд в Самару/Пермь/Екатеринбург/куда-нибудь еще.

Культура паса, видение поля, скорость мышления. Да вы видели, как Головин двигается с мячом? Он на него почти не смотрит! Разве игроку, обладающему в 21 год такими качествами и способному развить в себе их до небывалых высот в компании мировых звезд футбола, будет интересно по десятому кругу настраиваться на «Анжи» или четвертьфинал Кубка России против дзержинского «Химика»?

Да такие как Александр ежегодно только и живут еврокубковыми вторниками, средами и четвергами. Потому что там футбол БЫСТРЕЕ. Потому что там уровень ВЫШЕ. Потому что там соперники СИЛЬНЕЕ. А это, извините, олимпийский лозунг, против таких строк не попрешь.

И дело не в игровых моделях «Барселоны», «Аталанты», «Сток Сити» или «Марселя». Все дело в развитии, в качественном скачке вперед, когда это еще возможно. Пока там, в Европе, ты интересен высокопоставленным пиджакам с галстуками клубных цветов. А здесь ты будешь интересен всегда. Хоть до 37-ми.

Сейчас в виш-лист «Барселоны» входит Головин. Завтра в аналогичный табель попадут Миранчуки. Послезавтра — Зобнин и так далее. Но кто-то из них должен стать первым. Кто-то из них должен показать на своем примере, что нечего, парни, боятся. И что тут, в АПЛ, примере или где-то еще, все очень круто. Что тут полные стадионы, топовые партнеры, новейшие тренерские решения, современные технологии, внедренные в тренировочный процесс и много чего еще, не говоря уже о моделях, ресторанах, пляжах и спорткарах.

У Головина в связи с последними событиями миссия, можно сказать, усложненная. Ему отправляться в Европу нужно не только за большими приключениями и шансом выиграть что-то по-настоящему стоящее, но и ради других российских футболистов, как бы это помпезно не звучало. Иначе наши 21-летние парни никогда не встанут в один ряд со сверстниками вроде Сане, Сауля, Бернарду или Андре Силвы.

А надо бы. Тогда и сборная нас будет радовать куда больше. И мы не будем молиться на бронзу-2008, как на самое драгоценное в нашей рфпловской жизни. Тогда, быть может, мы станем, вопреки мнению Леонида Слуцкого, футбольной страной.

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