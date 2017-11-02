Порок на экспорт. Почему Головину необходимо срочно уежать в Европу
Корреспондент «Советского спорта» уверен: это еще один знак для отъезда полузащитника за рубеж.
Корреспондент «Советского спорта» уверен: это еще один знак для отъезда полузащитника за рубеж.
Журналист испанской Marca Хави Эрнандес сообщил, что спортивный директор «Барселоны» следил за хавбеком ЦСКА Александром Головиным на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1).
Российские футболисты любят тепличные условия. Или даже так: российские футболисты обожают тепличные условия. Если ты выделяешься на фоне остальных, неплохой контракт, место в основе топового по меркам РФПЛ клуба, вызовы в сборную России — все это обеспечено. А если шлифануть это еще всеобщим признанием и шансом пошуметь в еврокубках, становится совсем хорошо.
Не часто, но
Головин из нового поколения российских футболистов, которому плевать на высохшие и превратившиеся в догму имени РФС устои. Хочется верить, что Александр знает себе цену куда больше, чем мы можем представить. Что для него европейский опыт — а также опыт так никуда и не уехавших Дзагоева, Мамаева и Кокорина — и возможность поучиться
Культура паса, видение поля, скорость мышления. Да вы видели, как Головин двигается с мячом? Он на него почти не смотрит! Разве игроку, обладающему в 21 год такими качествами и способному развить в себе их до небывалых высот в компании мировых звезд футбола, будет интересно по десятому кругу настраиваться на «Анжи» или четвертьфинал Кубка России против дзержинского «Химика»?
Да такие как Александр ежегодно только и живут еврокубковыми вторниками, средами и четвергами. Потому что там футбол БЫСТРЕЕ. Потому что там уровень ВЫШЕ. Потому что там соперники СИЛЬНЕЕ. А это, извините, олимпийский лозунг, против таких строк не попрешь.
И дело не в игровых моделях «Барселоны», «Аталанты», «Сток Сити» или «Марселя». Все дело в развитии, в качественном скачке вперед, когда это еще возможно. Пока там, в Европе, ты интересен высокопоставленным пиджакам с галстуками клубных цветов. А здесь ты будешь интересен всегда. Хоть до 37-ми.
Сейчас в
У Головина в связи с последними событиями миссия, можно сказать, усложненная. Ему отправляться в Европу нужно не только за большими приключениями и шансом выиграть
А надо бы. Тогда и сборная нас будет радовать куда больше. И мы не будем молиться на бронзу-2008, как на самое драгоценное в нашей рфпловской жизни. Тогда, быть может, мы станем, вопреки мнению Леонида Слуцкого, футбольной страной.