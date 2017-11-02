«Барселона» интересуется Головиным. Это правда
Спортивный директор каталонцев просматривал полузащитника ЦСКА во время матча армейцев с «Базелем».
Спортивный директор каталонцев просматривал полузащитника ЦСКА во время матча армейцев с «Базелем».
Роберт Фернандес, спортивный директор «Барселоны», посетил матч «Базель» — ЦСКА (1:2), в котором особенно пристально следил за двумя футболистами: 21-летним полузащитником москвичей Александром Головиным и 22-летним защитником швейцарцев Мануэлем Аканджи. Головин должен был оставить хорошее впечатление — хавбек провел на поле все 90 минут и принял участие в голевой атаке, когда Алан Дзагоев сравнял счет. Может ли простой интерес испанского гранда со временем стать
Ни для кого не секрет, что Эрнесто Вальверде считает скамейку запасных «Барселоны» слишком длинной, а самое главное — не все резервисты подходят под его игровую модель. Зимой каталонцы будут прощаться с рядом игроков, среди которых могут оказаться, в том числе, Рафинья, Арда Туран и Андре Гомиш — футболисты центра поля, который, по мнению
ИНТЕРЕС «АРСЕНАЛА»
Александр родился в Калтане, потом оказался в новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», а в 2012-м сверкнул на первенстве России в составе сборной Сибирского федерального округа. Команда заняла четвертое место, а Головина признали лучшим полузащитником турнира и сразу же забрали в ЦСКА. Уже будучи армейцем, Александр стал одним из главных участников успешного евротура ярких команд Дмитрия Хомухи — сначала «золото» Евро (U17) в 2013-м (0:0 и 5:4 по пенальти против итальянцев), затем «серебро» Евро (U19) в 2015-м (0:2 от испанцев).
Доверие Леонида Слуцкого подарило армейскому клубу и взрослой сборной отличного игрока — в сезоне-2015/16 Головин стал лучшим молодым футболистом чемпионата России, в прошлом году окончательно завоевал место в основе ЦСКА. О предметном интересе «Арсенала» много говорили минувшей весной, теперь подключилась и «Барселона».
ТРАВМЫ В ПОМОЩЬ
Помимо желания попрощаться с балластом, каталонцы столкнулись с проблемой травм. В матче против «Олимпиакоса» «сине-гранатовые» потеряли сразу двух игроков — Сержи Роберто травмировал заднюю поверхность бедра и пропустит пять недель, Андре Гомиш выбыл из строя на месяц. При этом не до конца здоров Андрес Иньеста, который, к сожалению, не молодеет. Все эти обстоятельства явно в пользу российского футболиста, который может сыграть в центре или на левом краю полузащиты — как раз там, где выступают названные травмированные футболисты «Барсы».
Единственный россиянин, игравший в основе «сине-гранатовых», Игорь Корнеев тоже переехал в Испанию из ЦСКА (дело было в сезоне-1994/95), хоть и начал свою испанскую карьеру в «Эспаньоле». Почему бы Головину не повторить этот путь, только миновав