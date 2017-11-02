Болельщиков «Уфы» оштрафовали на 10 тысяч рублей

В список оштрафованных команд после 15-го тура чемпионата России также оказались «Тосно» (за задержку начала матча — 50 тысяч рублей), «Зенит» (за ненормативную лексику болельщиков и использование пиротехники ни трибунах — 50 тысяч), «Локомотив» (за оскорбления и дымовые шашки — 80 тысяч). «Амкар» и «Урал» наказали на 20 и 10 тысяч рублей, соответственно, за скандирование фанатами нецензурных слов. По этой же причине оштрафованы «Ростов» (40 тысяч рублей), «Спартак-Москва» (90 тысяч).