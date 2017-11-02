Болельщиков «Уфы» оштрафовали на 10 тысяч рублей

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Война – насильникам: спортсменки не желают больше молчать
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Маккаби Тель-Авив
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Славия Пр
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизан
Скендербеу
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Брага
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Милан
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Аустрия В
Футбол. Еврокубки
21:00
Лион
Эвертон
Футбол. Еврокубки
21:00
Аполлон
Аталанта
Футбол. Еврокубки
21:00
Локомотив М
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Злин
Футбол. Еврокубки
23:05
Виктория Пл
Лугано
Футбол. Еврокубки
23:05
Стяуа
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:05
Кельн
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:05
Арсенал
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:05
Зальцбург
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
23:05
Витория Гимарайнш
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:05
Атлетик
Эстерсунд
Футбол. Еврокубки
23:05
Герта
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:05
Лацио
Ницца
Футбол. Еврокубки
23:05
Витесс
Зюлте-Варегем
Футбол. Еврокубки
23:05
Русенборг
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:05
Реал Сосьедад
Вардар
Все события
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ
«Химки» в гостях сыграют с «Реалом» в Евролиге
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
15:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Болельщиков «Уфы» оштрафовали на 10 тысяч рублей

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 1 ноября в Доме футбола состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где обсудили и назначили штрафы нескольким клубам РФПЛ. Среди наказанных есть и «Уфа».

Источник: Башинформ

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК “Уфа” на 10 тысяч рублей», — объяснили представители Российского футбольного союза.

В список оштрафованных команд после 15-го тура чемпионата России также оказались «Тосно» (за задержку начала матча — 50 тысяч рублей), «Зенит» (за ненормативную лексику болельщиков и использование пиротехники ни трибунах — 50 тысяч), «Локомотив» (за оскорбления и дымовые шашки — 80 тысяч). «Амкар» и «Урал» наказали на 20 и 10 тысяч рублей, соответственно, за скандирование фанатами нецензурных слов. По этой же причине оштрафованы «Ростов» (40 тысяч рублей), «Спартак-Москва» (90 тысяч).

Самые большие потери из-за болельщиков понесли тульский «Арсенал» (100 тысяч рублей) и ЦСКА (300 тысяч) — за использование на трибунах и бросание зрителями пиротехнических изделий.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ
«Химки» в гостях сыграют с «Реалом» в Евролиге
Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Эдмонтоном»
«Реал» вновь провалился. Но собак спускать не стоит
Крянин: Доказательств применения допинга лыжниками РФ нет
Марков не вызван в сборную. Прав ли Знарок
Бердыев: Манчини нужно время, чтобы привить свой почерк «Зениту»
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь