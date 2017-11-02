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15:02 (мск), источник: Р-Спорт

Бердыев: Манчини нужно время, чтобы привить свой почерк «Зениту»

КАЗАНЬ, 2 ноя — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини нужно больше времени, чтобы поставить команде игру, которую он хочет, заявил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» проведет матч 16-го тура чемпионата России против «Зенита» из Санкт-Петербурга, который тренирует Манчини, в Казани 5 ноября.

«Поражение “Зенита” от “Локомотива” (в 15-м туре) ни о чем не говорит. Хорошая команда. Если бы при счете 0:0 были реализованы моменты, игра могла пойти по-другому. Это топ-команда. Но тем интереснее будет. Роберто Манчини нужно время. Чудес не бывает. Он может выиграть чемпионат России, но пока до почерка, который я знаю, еще далеко», — сказал Бердыев журналистам.

«Зенит» до игры с «Рубином» сыграет в Лиге Европы с норвежским «Русенборгом».

«Не думаю, что свежесть будет преимуществом “Рубина”. Это все сказки для бедных. У “Зенита” сильный резерв, ротация будет, и еще не ясно, кто сильнее», — отметил тренер казанцев.

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