Бердыев: Манчини нужно время, чтобы привить свой почерк «Зениту»
КАЗАНЬ, 2 ноя —
КАЗАНЬ, 2 ноя —
«Рубин» проведет матч 16-го тура чемпионата России против «Зенита» из
«Поражение “Зенита” от “Локомотива” (в 15-м туре) ни о чем не говорит. Хорошая команда. Если бы при счете 0:0 были реализованы моменты, игра могла пойти
«Зенит» до игры с «Рубином» сыграет в Лиге Европы с норвежским «Русенборгом».
«Не думаю, что свежесть будет преимуществом “Рубина”. Это все сказки для бедных. У “Зенита” сильный резерв, ротация будет, и еще не ясно, кто сильнее», — отметил тренер казанцев.