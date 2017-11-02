Бердыев: Манчини нужно время, чтобы привить свой почерк «Зениту»

«Поражение “Зенита” от “Локомотива” (в 15-м туре) ни о чем не говорит. Хорошая команда. Если бы при счете 0:0 были реализованы моменты, игра могла пойти по-другому. Это топ-команда. Но тем интереснее будет. Роберто Манчини нужно время. Чудес не бывает. Он может выиграть чемпионат России, но пока до почерка, который я знаю, еще далеко», — сказал Бердыев журналистам.