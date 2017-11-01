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Фарфан признан болельщиками лучшим футболистом «Локомотива» в октябре
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Голосование проходило на сайте и в соцсетях «Локомотива». За Фарфана проголосовали 37,5%. Лучшим матчем Фарфана в октябре стала игра с «Зенитом», в которой перуанец забил два мяча и сделал результативную передачу. Также на счету полузащитника голевой пас в матче Лиги Европы против «Шерифа».
Второе место в голосовании занял полузащитник Алексей Миранчук (24,8%), на третьем месте — вратарь Гилерме (22%).
Всего в опросе приняли участие 18229 человек.