Фарфан признан болельщиками лучшим футболистом «Локомотива» в октябре

Голосование проходило на сайте и в соцсетях «Локомотива». За Фарфана проголосовали 37,5%. Лучшим матчем Фарфана в октябре стала игра с «Зенитом», в которой перуанец забил два мяча и сделал результативную передачу. Также на счету полузащитника голевой пас в матче Лиги Европы против «Шерифа».