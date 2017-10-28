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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Григорьянц: «Спартак» оштрафован на 110 тыс руб по итогам игры РФПЛ с «Ростовом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил агентству «Р-Спорт», что московский «Спартак» оштрафован на 110 тысяч рублей по итогам матча чемпионата России с «Ростовом».

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Матч 15-го тура «Ростов» — «Спартак» прошел в Ростове-на-Дону 28 октября и завершился со счетом 2:2.

«Ростов» оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики. «Спартак» за такое же нарушение заплатит 90 тысяч рублей плюс за использование пиротехники 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц по телефону.

Ростов 2:2
Первый тайм: 1:2
Спартак М
28.10.2017, 19:00 Зрители: 9820 основной раунд: 15-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Леонид Кучук Массимо Каррера
Голы
20′ Алексей Ионов (А.Е. Бухаров) 12
87′ Мацей Вилюш (Ж. Маер) 3
11 Фернанду 31′
8 Денис Глушаков (де Соуза Луиз Адриану, М. Петкович) 34′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Жан Маер 20
Александр Гацкан (к) 84
76′ Александр Бухаров 11
75′ Виталий Устинов 91
Элдор Шомуродов 14
90′ Алексей Ионов 12
Игорь Киреев 8
62′ Мусса Думбья 17
Хорен Байрамян 19
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски 65′
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
18 Зелимхан Бакаев
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
71 Ивелин Попов
12 де Соуза Луиз Адриану 45′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 6
7 Угловые 8
9 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Ростов
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