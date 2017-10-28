Григорьянц: «Спартак» оштрафован на 110 тыс руб по итогам игры РФПЛ с «Ростовом»

«Ростов» оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики. «Спартак» за такое же нарушение заплатит 90 тысяч рублей плюс за использование пиротехники 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц по телефону.