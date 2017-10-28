В день рождения прекрасной олимпийской чемпионки вспоминаем, как изменилась её красота за последние годы
Григорьянц: «Спартак» оштрафован на 110 тыс руб по итогам игры РФПЛ с «Ростовом»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя —
Матч 15-го тура «Ростов» — «Спартак» прошел в
«Ростов» оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики. «Спартак» за такое же нарушение заплатит 90 тысяч рублей плюс за использование пиротехники 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц по телефону.
|Леонид Кучук
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)