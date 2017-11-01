РФС запретил «Тосно» и «Мордовии» регистрировать новых футболистов

Палата обязала «Тосно» выплатить санкт-петербургскому «Зениту» задолженности по трансферному контракту в полном объеме. Также клуб «Тосно» обязан выплатить неустойку, предусмотренную контрактом. Кроме того, клуб из Ленинградской области должен выплатить футболисту Александру Кутьину задолженность по соглашению о расторжении контракта, а также проценты за задержку по выплате задолженности. Если клуб выполнит свои обязательства, то РФС снимет запрет на регистрацию новых игроков.

Палата по разрешению споров РФС обязала «Мордовию» выплатить футболистам Андрею Пазину и Даниилу Чалову задолженности по трудовому договору, а также проценты за задержку выплат. В случае исполнения «Мордовией» своих обязательств, с клуба будет снят запрет. Также РФС оштрафовал саранский клуб за невыполнение решения палаты от 6 сентября 2017 года и от 12 сентября 2017 года.