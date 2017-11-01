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17:49 (мск), источник: ТАСС

РФС запретил «Тосно» и «Мордовии» регистрировать новых футболистов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Тосно» и саранской «Мордовии», выступающей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры до выполнения решений палаты. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Палата обязала «Тосно» выплатить санкт-петербургскому «Зениту» задолженности по трансферному контракту в полном объеме. Также клуб «Тосно» обязан выплатить неустойку, предусмотренную контрактом. Кроме того, клуб из Ленинградской области должен выплатить футболисту Александру Кутьину задолженность по соглашению о расторжении контракта, а также проценты за задержку по выплате задолженности. Если клуб выполнит свои обязательства, то РФС снимет запрет на регистрацию новых игроков.

Палата по разрешению споров РФС обязала «Мордовию» выплатить футболистам Андрею Пазину и Даниилу Чалову задолженности по трудовому договору, а также проценты за задержку выплат. В случае исполнения «Мордовией» своих обязательств, с клуба будет снят запрет. Также РФС оштрафовал саранский клуб за невыполнение решения палаты от 6 сентября 2017 года и от 12 сентября 2017 года.

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