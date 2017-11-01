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17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геркус выступил за ужесточение лимита на легионеров

Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что отказ от лимита на легионеров будет иметь серьезные негативные последствия. Он также отметил неудовлетворительное состояние дел в низших лигах российского футбола.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, на данный момент команды РФПЛ могут выпускать на поле в матчах чемпионата России не больше шести иностранцев.

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— Я всегда был сторонником лимита и этого не скрывал. Выступил бы даже за его ужесточение — просто мы привыкли к нынешнему варианту, и нам будет тяжело планировать далее, — цитирует «Спорт день за днем» Геркуса. — Смотрите, лимит сам по себе инструмент очень грубый. Он держит ту конструкцию, которая есть сейчас, не дает ей обрушиться. Его отмена, на мой взгляд, приведет к катастрофическим последствиям. Вообще, если вы посмотрите, как проживают низшие лиги, которые должны быть фундаментом кровеносной системы всего футбола, то там дело довольно грустное. Наш фарм-клуб «Казанка» играет сейчас во второй лиге.

Первенство молодежных составов — это футбол не профессиональный, а юношеский. Сверстники играют со сверстниками, друг с другом. Там нет борьбы, нет контактной игры. Ребята сами говорили после первых матчей за «Казанку», что это совершенно новые ощущения. Они играют на том же поле, но с другой командой. Она, может, не такая мастеровитая, но она настоящая. Это настоящий взрослый футбол. Там ставят плечо, ставят корпус. Бьют по ноге, не сдерживаясь. А когда они играют друг с другом — они играют друг с другом. Все, конец. Другой вопрос, что они должны стать заменой. Если в стране погибнет первый дивизион, второй дивизион, останутся только большие клубы и их «филиалы» в виде вторых-третьих-четвертых команд, это странный путь.

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