Геркус выступил за ужесточение лимита на легионеров

Источник: РИА "Новости"

Напомним, на данный момент команды РФПЛ могут выпускать на поле в матчах чемпионата России не больше шести иностранцев.

— Я всегда был сторонником лимита и этого не скрывал. Выступил бы даже за его ужесточение — просто мы привыкли к нынешнему варианту, и нам будет тяжело планировать далее, — цитирует «Спорт день за днем» Геркуса. — Смотрите, лимит сам по себе инструмент очень грубый. Он держит ту конструкцию, которая есть сейчас, не дает ей обрушиться. Его отмена, на мой взгляд, приведет к катастрофическим последствиям. Вообще, если вы посмотрите, как проживают низшие лиги, которые должны быть фундаментом кровеносной системы всего футбола, то там дело довольно грустное. Наш фарм-клуб «Казанка» играет сейчас во второй лиге.