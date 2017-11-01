КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 325 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

Встреча прошла 27 октября в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
«Болельщики ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, клуб оштрафован на 300 тысяч. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. На “Арсенал” наложен штраф в 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники», — сказал Григорьянц.
По итогам матча «Ростов» — «Спартак» (2:2), который прошел 28 октября, московский клуб оштрафован на 90 тысяч за скандирование фанатами ненормативной лексики, «Ростову» за аналогичное нарушение выписан штраф в 40 тысяч, также красно-белые заплатят 20 тысяч за использование фанатами пиротехнических средств.