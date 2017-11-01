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17:10 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 325 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 325 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче 15-го тура чемпионата страны с тульским «Арсеналом». Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц по итогам заседания комитета, прошедшего в среду в Доме футбола в Москве.

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Встреча прошла 27 октября в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Болельщики ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, клуб оштрафован на 300 тысяч. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. На “Арсенал” наложен штраф в 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники», — сказал Григорьянц.

По итогам матча «Ростов» — «Спартак» (2:2), который прошел 28 октября, московский клуб оштрафован на 90 тысяч за скандирование фанатами ненормативной лексики, «Ростову» за аналогичное нарушение выписан штраф в 40 тысяч, также красно-белые заплатят 20 тысяч за использование фанатами пиротехнических средств.

Арсенал Т 1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
27.10.2017, 19:30 Зрители: 15120 основной раунд: 15-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Виктор Гончаренко
Голы
80′ Горан Чаушич (К. Комбаров, И. Горбатенко) 20
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Игорь Горбатенко 23
Эванс Кангва 10
Горан Чаушич 20
Александру Бурчану 55
20′ Виктор Альварес 21
86′ Гиа Григалава 8
69′ Сергей Ткачев 11
Анри Хагуш 14
90′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
14 Кирилл Набабкин
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
66 Бибрас Натхо 90+2′
89 Константин Кучаев 24′ 54′
4 Сергей Игнашевич 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 74′
75 Тимур Жамалетдинов
99 Аарон Самуэль Оланаре 58′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
6 Угловые 5
6 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
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Арсенал Т
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Спартак М
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 КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 325 тысяч рублей по итогам матча с "Арсеналом"
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