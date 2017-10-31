Тарханов призвал надолго отстранять арбитров за грубые ошибки

Источник: ИТАР-ТАСС

«Урал» завершил первый круг чемпионата РФПЛ сезона-2017/18 на пятом месте. В 15-м туре екатеринбургская команда в Перми сыграла вничью с «Амкаром» (1:1). «Урал» пропустил на 22-й минуте с пенальти. По мнению Тарханова, главный арбитр встречи Игорь Федотов назначил пенальти несправедливо.

На вопрос, подал ли «Урал» протест на работу рефери, Тарханов ответил: «Сейчас их не подают. Судейский департамент рассматривает работу арбитров, после чего может наказать их пропуском матчей. Но наказания должны быть суровыми, если арбитр несколько раз грубо ошибся, то его вообще надо убирать, а у нас их отстраняют на две-три игры, а потом они опять судят».

Главный тренер «Урала» напомнил о матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, который состоялся 22 апреля. Тогда арбитр Алексей Еськов удалил с поля троих футболистов екатеринбургской команды. «Вот Еськов начудил на матче в Питере, а он продолжает судить, и все нормально. Безнаказанность всегда создает проблемы», — сказал собеседник ТАСС.

Тарханов подчеркнул, что в матче с «Амкаром» «пенальти просто не было», а также посетовал на уровень судейства в матчах с «Краснодаром» (6 августа, 1:1) и «Ахматом» (22 октября, 2:0). «Нам и в Краснодаре ни за что дали пенальти, мы там два очка потеряли, не было никакого пенальти и в матче с “Ахматом”, хорошо, что они не забили. Не знаю, что делать с судьями», — отметил он. «Я, в принципе, знаю, как это делается, я прошел эту школу в ЦСКА на протяжении двух лет подряд, в “Крыльях Советов”. Только подобрался к медалям, и сразу начинаются проблемы с судьями, глупые ошибки арбитров», — заявил главный тренер «Урала».