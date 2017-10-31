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19:48 (мск), источник: ТАСС

Тарханов: «Урал» по итогам сезона рассчитывает пробиться в Лигу Европы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» ставит перед собой задачу выйти в Лигу Европы сезона-2018/19. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Александр Тарханов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Урал» завершил первый круг чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на пятом месте.

«Это пока локальный успех, но такое место мы еще не занимали. И президент клуба, и я хотим, чтобы команда поборолась за Лигу Европы. Будем к этому стремиться, посмотрим, что получится», — сказал Тарханов.

На вопрос, усилится ли состав «Урала» в зимнее трансферное окно, тренер ответил: «Наша селекционная группа работает, ищем игроков на некоторые позиции, чтобы усилить команду, чтобы замена, если произойдут какие-то проблемы, была каждому футболисту».

В еврокубки по итогам сезона-2017/18 выйдут шесть российских клубов. Призеры чемпионата попадут в Лигу чемпионов. Обладатель Кубка России, а также команды, занявшие в чемпионате четвертое и пятое места, сыграют в Лиге Европы. В случае, если победитель Кубка страны войдет в пятерку лучших по итогам чемпионата, то в Лигу Европы отправится клуб, ставший в национальном первенстве шестым.

«Урал» в 16-м туре чемпионата РФПЛ встретится с московским «Динамо». Игра состоится в пятницу в Екатеринбурге.

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