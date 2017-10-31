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18:27 (мск), источник: Р-Спорт

Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 16-го тура чемпионата России между столичными клубами «Локомотив» и ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 5 ноября на арене в Черкизове. После 15 туров «Локомотив» лидирует в чемпионате России, ЦСКА идет третьим, отставая от первого места на семь очков.

Помогать Карасеву будут: ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Игорь Федотов (все — Москва). Инспектором матча назначен Сергей Мартынов (Москва).

На других матчах 16-го тура будут работать следующие главные арбитры:

3 ноября

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);.

4 ноября

«Тосно» (Ленинградская область) — «Краснодар» — Виталий Мешков (Московская область);.

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Владимир Сельдяков (Балашиха);.

5 ноября

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (Тула) — Евгений Турбин (Дмитров);.

«Амкар» (Пермь) — «Анжи» (Махачкала) — Владимир Москалев (Воронеж);.

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Роман Галимов (Улан-Удэ);.

«Спартак» (Москва) — «Уфа» — Артем Чистяков (Азов).

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