Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 5 ноября на арене в Черкизове. После 15 туров «Локомотив» лидирует в чемпионате России, ЦСКА идет третьим, отставая от первого места на семь очков.
Помогать Карасеву будут: ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Игорь Федотов (все — Москва). Инспектором матча назначен Сергей Мартынов (Москва).
На других матчах 16-го тура будут работать следующие главные арбитры:
3 ноября
«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);.
4 ноября
«Тосно» (Ленинградская область) — «Краснодар» — Виталий Мешков (Московская область);.
«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Владимир Сельдяков (Балашиха);.
5 ноября
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (Тула) — Евгений Турбин (Дмитров);.
«Амкар» (Пермь) — «Анжи» (Махачкала) — Владимир Москалев (Воронеж);.
«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Роман Галимов (Улан-Удэ);.
«Спартак» (Москва) — «Уфа» — Артем Чистяков (Азов).