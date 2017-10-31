Кто может возглавить «Ахмат» после ухода Кононова
Кто, если не Рахимов? Выбор небольшой, но он есть.
Кто, если не Рахимов? Выбор небольшой, но он есть.
В «Ахмате» снова перемены. Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера по собственному желанию, а президент «Ахмата» Магомед Даудов её принял. В течение двух дней в Грозном должны определиться с новым наставником.
Рашид Рахимов
Уже пора бы перестать удивляться круговороту тренеров в РФПЛ. Без Рахимова «Ахмат» не протянул и полугода, и сейчас его кандидатура — основная. Клуб Рашид Маматкулович покинул по собственному желанию, предположительно,
Рональд Куман
В Грозном уже
Лоран Блан
После ухода из «ПСЖ» легендарный француз пока так и сидит без работы, лишь изредка подрабатывая на местном ТВ. Определённо, предложений у Блана не так много, потому вариант с Грозным он вполне вероятно рассмотрит. Лорана
Дэвид Мойес
И ещё один персонаж из той же оперы. В своё время Алекс Фергюсон называл Мойеса своим преемником. Однако с той поры Дэвид проделал путь от тренера «Манчестер Юнайтед» до безработного тренера, который не смог надолго задержаться даже в «Сандерленде». Шотландцу определённо стоит немного всё переосмыслить, потому вариант с «Ахматом» для него — не самый худший. Да и тренер он всё же квалифицированный и может по новому раскрыть себя в России.
Российский тренер
Если в «Ахмате» всё же решатся обойтись без Рахимова и откажутся от кандидатур зарубежных специалистов, то выбор сильно сузится. Среди российских специалистов есть из кого выбрать, но у каждого есть нюансы — Кирьяков, Кобелев, Чалый, Ташуев уходили из своих клубов, не сумев поставить чёткую игру, а Силкин, Билялетдинов и Карпин давно не тренировали на серьёзном уровне. В диапазоне есть ещё украинец Виктор Скрипник, одно время работавший с «Вердером», но про него в последнее время